Avventura, amore, misteri: otto storie per riflettere, per innamorarsi e per emozionarsi. I libri che ti terranno compagnia ad agosto

iStock Libri da leggere ad agosto 2025: otto titoli

Storie intense, di quelle che ti tengono avvinta dalla prima all’ultima pagina, avventure sorprendenti, misteriose, sconvolgenti, oppure capaci di far riflettere, emozionare o sognare. Tutti questi momenti indimenticabili ce li regalano i libri, inseparabili compagni da avere sempre con sé nel viaggio della vita.

Basta avere qualcosa da leggere, infatti, che non ci si sente mai soli: in viaggio, quando si ozia sulla spiaggia o in piscina, oppure in montagna dopo una bella passeggiata come momento rigenerante. In estate, ma anche in inverno, i libri sono amici preziosi. Sono quell’oggetto da avere nella borsa, o nello zaino, per staccare davvero da tutto e ritrovarsi a vivere tutt’altra esistenza: quella dei personaggi che li popolano.

Ma spesso non sappiamo cosa iniziare o quale volume portare in vacanza con noi, quindi ecco una panoramica di nuove uscite per tutti i lettori, storie di vita, d’amore, o dalle tinte dark e intriganti per vivere emozioni indimenticabili: otto libri da leggere ad agosto 2025.

Questioni di famiglia di Cinzia Pennati

Cinzia Pennati firma Questioni di famiglia, un romanzo pubblicato da Sperling & Kupfer che ci porta a conoscere Amanda De Santis: madre di due figli, separata, un lavoro precario, un ex assente e un compagno che non la sceglie. Una donna in cui ci si può identificare, che vive sentendo il peso addosso e che mente. Finché non decide di smettere, iniziando a raccontare e a raccontarsi la verità. Un romanzo per chi cerca storie sui legami familiari.

Effetto Jane Austen di Federica Brunini

Chi ama la penna di Jane Austen non può perdere questo romanzo, come non lo può fare chi conosce lo stile appassionante di Federica Brunini: Effetto Jane Austen – pubblicato da Feltrinelli – ci presenta Amelia Maini Moss una fotogiornalista incaricata di andare in Inghilterra nei luoghi in cui ha vissuto la celebre autrice di capolavori come Orgoglio e pregiudizio. Ed è qui che conosce anche una giovane booktoker canadese giunta appositamente per i 250 anni dalla nascita della Austen. Un romanzo che confronta due generazioni e due modi di vedere il romanticismo in maniera divertente e frizzante. Per chi ama le storie scritte bene, appassionanti e vorrebbe partire alla volta dell’Inghilterra.

Sorelle d’estate di Kristina Moninger

Un romanzo che parla di amicizia, dell’estate, di quando è quella stagione in cui si stringono legami unici, ma anche di come un evento possa cambiare tutto. Sorelle d’estate di Kristina Moninger, pubblicato da Libreria Pienogiorno, ci racconta la storia di cinque amiche, che poi diventano quattro quando una di loro scompare. E di come Avery, una del gruppo, torna su quell’isola anni dopo e capisce che deve risolvere il mistero. Un libro coinvolgente perfetto da leggere durante una vacanza.

A modo suo di Danielle Steel

Alexandra Bouvier è nata a Parigi nel 1900 ma poi, a causa della Grande Guerra, deve trasferirsi in America dove vive il suo unico parente in vita: il nonno. Grazie a lui riesce a frequentare l’università e poi il suo talento le permette di iniziare a lavorare in un quotidiano di New York. Ed è qui che conosce il cronista Oliver Foster… Il resto lo si può scoprire leggendo A modo suo di Danielle Steel, il nuovo romanzo di un’autrice amatissima, che ha fatto appassionare intere generazioni di lettrici alle sue storie. Il libro è pubblicato da Sperling & Kupfer.

Rose in chains. Come una rosa senza spine di Julie Soto

Una favola oscura, così viene presentata Rose in chains. Come una rosa senza spine di Julie Soto. La protagonista è Briony Rosewood, principessa del regno di Evermore ormai conquistato dal nemico, privata dei poteri e venduta al miglior offerente scopre che anche nei momenti più duri si possono trovare la speranza e un volto amico. Una storia romantica e avventurosa pubblicata d Newton Compton, per chi cerca i sentimenti e le trame avvincenti.

Wild side. Spirito selvaggio di Elsie Silver

Ambientazione rurale favolosa, personaggi descritti benissimo e che catturano il cuore dei lettori: Wild side. Spirito selvaggio di Elsie Silver è il terzo romanzi di una serie di libri autoconclusivi strepitosi, romantici e capaci di far riflettere. I protagonisti sono Tabitha e Rhys che decidono di sposarsi per permetterle di mantenere la custodia del nipote. Sembrano disprezzarsi ma se tensione e attrazione si trasformassero in amore? Perfetto per le più romantiche e per chi cerca storie che fanno anche riflettere, pubblicato da Newton Compton.

Not quiet dead yet di Holly Jackos

Jet Mason morirà tra sette giorni, infatti dopo un’aggressione – avvenuta la notte di Halloween – il medico stabilisce che dopo una settimana il trauma le provocherà un aneurisma mortale. Sarà lei stessa a indagare per capire di chi sia la colpa e per risolvere il suo stesso omicidio. Un thriller al femminile, pubblicato da Rizzoli, dall’autrice del libro divenuto una serie tv Come uccidono le brave ragazze. Not quiet dead yet di Holly Jackson è imperdibile per tutti coloro che amano il genere.

Mimica di Sebastian Fitzek

Mimica di Sebastian Fitzek è un romanzo che mette alla prova i lettori con una trama ricca di tensione narrativa. La protagonista del libro è Hannah Herbst, un’esperta di mimica facciale che un giorno si sveglia in una stanza legata da quello che si sospetta essere un serial killer. Le mostra un video in cui lei ammette di aver ucciso tutta la sua famiglia, tranne il figlio più piccolo. Ora sarà lei a dover capire la verità. Un romanzo che indaga la psiche umana. Pubblicato da Fazi.