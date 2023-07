Romance sotto l’ombrellone: i migliori libri da portare con te in vacanza

Fonte: iStock Photo Romance sotto l'ombrellone: i libri più belli e romantici da portare con te in vacanza

Cosa c’è di meglio di un buon libro, che magari ci fa immergere in una storia romantica e capace di farci sognare un po’? Un romanzo da leggere in vacanza, quando la mente può staccare dai problemi quotidiani, dalle incombenze e dagli obblighi, per dedicarsi a qualche ora (o giornata) di pieno relax. È in quei momenti, infatti, che le storie che leggiamo prendono vita nella nostra mente e ci trasportano in luoghi o tempi lontani.

Che siano da portare sotto l’ombrellone, in un parco, in una grande città, oppure in montagna, ci sono diversi titoli che ci regalano un’estate da sogno. Gli ingredienti? Storie d’amore, di quelle che fanno battere il cuore, ma anche riflettere, leggere e non banali, piene di vita e di spunti di riflessione.

Un elenco dei romance migliori da mettere in valigia per le vacanze, adatti a ogni tipo di lettrice: da quella che ama le storie che portano nel passato, a quella che preferisce le ambientazioni più contemporanee, da chi ama le storie emozionali, a chi ha volgia di ridere. Armatevi di carta e penna e preparatevi a un’estate infuocata fatta di risate, battcuore, libri che diventano film e serie tv e passione.

“Il problema sei tu” di Anna Zarlenga

Una storia d’amore sulle seconde occasioni, che ci fa sognare e pensare a quel famoso “e se” su cui almeno una volta nella vita ci siamo crogiolate tutte. Nel caso di Il problema sei tu di Anna Zarlenga (pubblicato da Newton Compton Editori), il sogno è quello del primo amore, magari non vissuto pienamente, ma che è stato capace di influenzare le nostre scelte future. E se ritrovassimo, tanti anni dopo, quel ragazzino che ci ha fatto battere il cuore? E se fosse un adulto affascinante? Tra incoprensioni, litigate e diverse cose da chiarire, i protagonisti del romanzo di Anna Zarlenga si ritrovano a Positano 16 anni dopo: il risultato è un romanzo romantico, ma anche divertente e frizzante.

“Cercasi amore a lieto fine” di Paola Servente

Due protagonisti diversissimi che si incontrano, si scontrano e scoprono di non riuscire più a fare a meno l’uno dell’altra: Cercasi amore a lieto fine di Paola Servente (pubblicato da Newton Compton Editori) ci porta a Milano dove la protagonista, insieme al suo gruppo di amiche vere, gestisce un’agenzia molto particolare: si tratta della DreaMaker che promette di trasformare i sogni dei clienti in realtà. Il protagonista, invece, è una stella della musica internazionale. Che ci fanno insieme? Il loro incontro è dettato dal caso e, pagina dopo pagina, ci regalano litigi, attrazione e anche crescita personale.

“La danza del ciliegio” di Veronica Variati

Kyoto, Giappone. Siamo nel 1904 e quella raccontata da Veronica Variati in La danza del ciliegio (pubblicato da More Stories) è una storia vera: quella di un ricco rampollo americano e di una geisha. Ma non una qualunque, bensì quella più ambita di tutta la città. L’autrice si è divertita a immaginare come è iniziato l’amore tra i due, regalando ai lettori le suggestioni di una cultura lontana, un’ambientazione unica e la storia di un amore che ha dovuto fare i conti con non poche difficoltà. Un romanzo intrigante e dolcissimo.

“Ugly Love” di Colleen Hoover

Se c’è un’autrice capace di giocare con le emozioni dei lettori (avete presente quando leggete un libro e vi sentite le farfalle nella pancia, le lacrime negli occhi e l’emozione traboccare dal petto?), quella è Colleen Hoover. Leggere Ugly Love (pubblicato da Sperling & Kupfer) significa fare un viaggio indimenticabile, non solo per la storia d’amore narrata, ma anche per le emozioni che ci regala. Che poi sono le certezze che ci regala ogni romanzo di questa autrice. E di batticuore, lei, ce ne regala sin dalle prime pagine! Un consiglio? Centellinare la lettura per godere di ogni singola emozione.

“Bianco, rosso e sangue blu” di Casey McQuiston

Divertente, ricco di quel tipo di ironia colta e brillante che fa sbellicare delle risate, ma al tempo stesso ci fa pensare “Wow: io questi due li vorrei come amici”. E i due in questione sono il figlio della Presidente degli Stati Uniti d’America e un Principe in linea di successione per il trono del Regno Unito. Belli, intelligenti, sotto le luci dei riflettori. La loro storia d’amore è decisamente fuori dal comune, per il contesto inusuale, e fa ridere di gusto, ma anche emozionare. Bianco, rosso e sangue blu di Casey McQuiston (pubblicato da Hope Edizioni) è un romanzo che racconta la storia d’amore di due ragazzi e (prestissimo) sbarcherà sugli schermi. Il film sarà visibile a partire dall’11 agosto su Prime Video. Ma si legge sempre prima il libro, se si può.

“Tutta colpa dell’estate” di Tessa Bailey

Una commedia romantica, sexy e divertente che vede come protagonista una influencer, di una famiglia molto ricca. Bella, famosa, seguitissima ma anche combina guai, tanto che a un certo punto viene mandata in un paesino sperduto per imparare a prendersi le sue responsabilità. Lì dovrà gestire un locale per tre mesi, non senza difficoltà. Ovviamente si imbatte anche in un lui, molto lontano dalla sua vita abituale: un affascinante ma anche – tanto – burbero capitano. Tutta colpa dell’estate di Tessa Bailey (pubblicato da Always Publishing) è un romanzo sulla crescita personale, sul superare i dolori del passato, sulla ricerca di sé stessi. Condito da attrazione e passione. Per coloro a cui piacciono i romanzi con una buona dose di spicy.

“L’estate nei tuoi occhi” di Jenny Han

Ve le ricordate le estati della gioventù? Quelle che sembravano sospese nel tempo, che erano contemporaneamente infinite e brevissime, in cui ogni emozione era vissuta al massimo e faceva battere il cuore? È a quei periodi magici e irripetibili che ci riporta L’estate nei tuoi occhi di Jenny Han, ovvero il primo volume di una trilogia (pubblicata da Rizzoli) che ci racconta la storia della protagonista e della sua amicizia – amore con due fratelli. E su Prime Video è appena sbarcata la seconda stagione della serie tv tratta dai libri. Cosa fare? Leggere i romanzi e poi dedicarsi al binge watching, vacanze permettendo chiaramente.

