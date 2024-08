Fonte: iStock Agosto, cosa leggere: i nostri titoli

Agosto è il mese delle vacanze, se non per tutti almeno per una buona fetta di persone: durante queste giornate si stacca dalla routine per ricaricare le pile e dedicarsi a ciò che piace di più. Si possono fare dei viaggi, oppure piccole gite, o – ancora – programmare di dedicarsi a tutto ciò che abbiamo rimandato per molto tempo.

Ma ci sono dei compagni silenziosi con cui organizzare tutto e sono i libri. Tra le pagine di un romanzo ci si può rilassare, si possono trovare risposte o vivere avventure inaspettate. Si possono esplorare mondi conosciuti e anche altri che esistono solo nella fantasia di chi li ha scritti.

Ecco perché perdersi tra le pagine di un libro è regalarsi un dono speciale: gli otto titoli da leggere ad agosto, tra storie romantiche, avventurose, ricche di misteri o di spunti di riflessione e una biografia molto attesa.

La regina dei sentieri di Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone

Coppia di penna e anche nella vita Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone firmano un nuovo giallo che vede andare in scena Serena Martini e Corinna Stelea alle prese con un caso che ci porta nel mondo vitivinicolo e nel borgo suggestivo di Bolgheri in Toscana. La regina dei sentieri, pubblicato da Sellerio, è un romanzo intrigante, in cui l’intreccio delle indagini si accompagna all’ambientazione favolosa toscana e a due penne che si amalgamano alla perfezione. Da leggere se si programma una vacanza in quei luoghi, o se si sogna di raggiungerli.

Il Castagno dei cento cavalli di Cristina Cassar Scalia

Restiamo in ambito romanzo giallo con il nuovo caso che deve affrontare la vicequestore Vanina Guarrasi, della Mobile di Catania. Un caso che la porta a indagare sulla morte di una donna che sembra non avere passato, trovata ammazzata ai piedi un albero secolare sulle pendici dell’Etna. A grandi linee da qui si dipana Il Castagno dei cento cavalli, il nuovo romanzo di Cristina Cassar Scalia pubblicato da Einaudi. Autrice amatissima, riesce sempre a regalare ai suoi lettori storie intriganti e in cui perdersi. Per gli amanti del genere poliziesco.

Un gatto per i giorni difficili di Ishida Syou

Siamo a Kyoto e qui, tra un dedalo intricato di strade, si nasconde una clinica davvero speciale e unica nel suo genere, perché è in questo luogo che ai pazienti viene dato come cura un felino. Un gatto per i giorni difficili di Ishida Syou, pubblicato da Rizzoli, è un romanzo che racconta – con un intreccio di vite ed esistenze diverse – del rapporto, unico e speciale, che instaura tra gli umani e gli animali. La lettura per chi ama i gatti (ma non solo) e le atmosfere orientali.

Offerta Un gatto per i giorni difficili di Ishida Syou Un romanzo che racconta il legame speciale tra umani e animali

Sirene di Emilia Hart

Un fantasy imperdibile, che cattura con la sua trama ricca di misteri, che avvolge in una storia al femminile che ci porta nel passato e nel presente alla ricerca della verità. Sirene di Emilia Hart, e pubblicato da Fazi Editore, è un romanzo appassionante che ci parla di quattro donne, due coppie di sorelle, e della loro resilienza. Il romanzo avvincente da leggere sulla spiaggia, per guardare il mare con occhi diversi.

Offerta Sirene di Emilia Hart Un fantasy avvincente e al femminile

Mille pezzi del mio cuore di Tillie Cole

Il libro precedente (Dammi mille baci) aveva spezzato il cuore ed emozionato tantissimi lettori, diventando un vero e proprio caso editoriale. Ora Tillie Cole è tornata con Mille pezzi del mio cuore, pubblicato sempre da Always Publishing, un romanzo che parla di come affrontare il dolore della perdita, un libro che ha il sapore della rinascita e che è anche una bellissima storia d’amore. Per chi cerca una lettura romantica e profonda.

Ti bacio poi ti odio poi ti amo di Anna Zarlenga

Ironia, due personaggi profondamente diversi, il mondo della musica e sullo sfondo la bellezza di Napoli: sono gli ingredienti del nuovo romanzo rosa di Anna Zarlenga. Ti bacio poi ti odio poi ti amo, pubblicato da Newton Compton è una storia dolce e romantica, intrisa di ironia, leggera ma capace di far riflettere. Da portare sotto l’ombrellone per sognare la propria rockstar del cuore.

Catherine, principessa di Galles di Robert Jobson

Lei è la Principessa più amata, ma anche la più osservata e chiacchierata: la futura Regina Kate Middleton è la protagonista di questa biografia che cerca di raccontare chi è davvero, tra il legame difficile con Harry e Meghan e l’annuncio di una malattia che ha sconvolto tutto il mondo.

Per chi ama la Principessa che si è innamorata del futuro Re, ma anche per i suoi detrattori, la lettura imperdibile è Catherine, principessa di Galles di Robert Jobson pubblicato da Rizzoli.

Il faro che custodiva i libri di Sharon Gosling

Prendiamo una libreria dentro a un faro, la Scozia e una donna che si sente sballottata dalla vita e senza una direzione: sono questi gli ingredienti del romanzo Il faro che custodiva i libri di Sharon Gosling, pubblicato da Garzanti. Si tratta di un libro che regala in giusta misura anche un po’ di romanticismo e di segreti da svelare. La storia che deve leggere chi sogna di vivere immersa nei libri, con il mare negli occhi e in Scozia.

Offerta Il faro che custodiva i libri di Sharon Gosling La lettura per chi ama i libri, i fari e le storie avvolgenti