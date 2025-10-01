Nata nel 1981, giornalista, ufficio stampa e socia di una casa editrice, ha trasformato la sua passione in lavoro. Ama scrivere, leggere e raccontare.

Libri da leggere a ottobre 2025: dieci titoli imperibili

Il momento che chi ama leggere aspetta tutto l’anno è finalmente arrivato: l’autunno. La stagione perfetta per dedicarsi a noi stesse, per creare degli spazi accoglienti tra le mura domestiche e per dedicarsi ad attività rilassanti.

Il kit della perfetta lettrice, del resto, è composto da un bel libro, qualche candela profumata e una tazza con una bevanda calda da sorseggiare. Ed ecco che le uscite editoriali dell’ultimo periodo diventano le compagne ideali per regalarsi dei momenti di totale relax.

Se leggere è bello in qualsiasi stagione dell’anno, infatti, in autunno diventa l’attività perfetta da fare in quelle lunghe giornate uggiose, oppure nelle serate di relax domestico.

Undici libri usciti da poco da leggere a ottobre: indimenticabili, avventurosi, intensi profondi, ma anche storie vere.

Estranea di Yael Van der Wouden

Un libro molto atteso, romanzo dell’anno per tante riviste e finalista di diversi premi. Oltre ha questo ha anche vinto il Women’s Fiction Prize. Stiamo parlando di Estranea di Yael Van der Wouden, pubblicato in Italia da Garzanti e tradotto da Roberta Scarabelli. È la storia di Isabel, che si sente protetta tra le mura della sua casa, dove tutto deve essere in ordine. Fino a quando le cose iniziano a cambiare: ad esempio con l’arrivo di Eva, nuova fidanzata del fratello. Un libro che abbraccia diversi generi e che vede due protagoniste al femminile, un romanzo che lascia il segno e che merita di essere inserito tra gli indimenticabili.

I buoni propostiti di Sabrina Gabriele

Con I buoni propositi di Sabrina Gabriele facciamo un viaggio indietro nel tempo, al dicembre del 1981. Ci troviamo a Bologna nella piccola libreria di Vanni Maestri, dove la tradizione vuole che i clienti scrivano i propositi per l’anno nuovo lasciandoli dentro ai libri usati. Anche Vanni ne aveva uno, ma lo ha messo da parte. Una lettura che ci regala una serie di storie che si si intrecciano, che ci ricorda la bellezza dei sogni e che è arricchito da uno stile di scrittura inteso. Elementi che rendono questo romanzo pubblicato da Salani il perfetto cozy book del periodo.

Stato di sogno di Eric Puchner

Cece si deve sposare ed è, come ci si aspetta, innamorata del futuro marito Charlie. Per questo si trasferisce da Los Angeles al Montana, dove verranno celebrate le nozze e a farlo sarà il migliore amico (molto burbero) del suo sposo, ovvero Garrett. Ma se dietro l’apparenza si celasse una persona che invece vale la pena conoscere? Un romanzo sull’amicizia, sul matrimonio e che riesce a far vivere alle lettrici un ottovolante di emozioni. Per chi ama ridere, piangere e riflettere tra le pagine di una storia. È pubblicato da Fazi.

Alzarsi all’alba di Mario Calabresi

Tempo, costanza e pazienza: sono valori che andrebbero coltivati ogni giorno. E sono quelli che ci spinge a riscoprire il giornalista Mario Calabresi con Alzarsi all’alba. Questo romanzo è pubblicato da Mondadori ed è intenso ed emozionante. Al suo interno raccoglie tante storie, quel tipo di storie che ci invitano a riflettere sulla fatica, che si deve mettere in conto nel corso della nostra esistenza. Per chi cerca uno spunto e una spinta ad andare avanti.

A dark and secret magic. Amore e incantesimi all’ora del tè di Wallis Kinney

Qual è la perfetta vita da strega? Probabilmente quella di Ecate Goodwin che vive nel suo cottage isolato con un gatto nero, raccoglie erbe nella foresta, fa giardinaggio e crea pozioni. Ma tutto cambia quando si ritrova a dover ospitare il raduno di Halloween e anche l’uomo che l’ha ingannata e le ha spezzato il cuore: Matthew Cypher. Lui, oltre a tutto questo, pratica la magia nera. E se tutto cambiasse? A dark and secret magic. Amore e incantesimi all’ora del tè di Wallis Kinney, pubblicato da Castoro Off, è il libro perfetto per chi ama le storie misteriose, magiche e le ambientazioni stregonesche. Adatto per entrare nel mood di Halloween.

Twilight di Stephenie Meyer

Chi ha amato Twilight alzi la mano! Primo volume di una serie di cinque, ci ha fatto battere il cuore grazie a vampiri affascinanti, lupi coraggiosi e una ragazza in cui era ed è facile immedesimarsi. Ora torna in libreria con un’edizione deluxe per i 20 anni dall’uscita, pubblicata da Lainya. Per chi è alla ricerca delle atmosfere di Forks e di una storia d’amore, di coraggio e avventura. Ma anche per chi non riesce a credere che siano davvero passati 20 anni.

Alchemised di SenLin Yu

Helena Marino è la protagonista di questo libro che ci porta in un mondo intriso di negromanzia e alchimia, un mondo distrutto alla guerra. Lei è una prigioniera e la sua memoria è scomparsa. Per questa ragione chi è al potere, e ha vinto contro la Resistenza, vuole che Helena scavi nei suoi ricordi e, affinché ci riesca, viene affidarla a negromante potente e temuto. Un romanzo avvincente, un fantasy incredibile e in un’edizione favolosa. Per le collezioniste.

L’ultimo segreto di Dan Brown

Dan Brown è tornato con un nuovo libro che vede come protagonista Robert Langdon, si intitola L’ultimo segreto – pubblicato da Rizzoli – e ci porta a vivere nuove avventure adrenaliniche, che sono tipiche delle storie di questo autore. Indagini, scoperte, segreti e misteri fanno da contorno a un romanzo che promette di tenere con il fiato sospeso dalla prima all’ultima pagina. Per chi ama le storie avvincenti.

Il cerchio dei giorni di Ken Follet

Un altro scrittore amatissimo: Ken Follett che ci regala un nuovo romanzo incredibile ed epico, ovvero Il cerchio dei giorni. In queste pagine ci porta indietro nel tempo, alla costruzione di Stonehenge: un monumento incredibile e misterioso. Il risultato è un nuovo libro che promette di tenerci incollati alle pagine come solo Follett riesce a fare, tessendo la vita di tanti personaggi e intrecciandola alla storia, quella con la maiuscola. Pubblicato da Mondadori.

Predatori di Stefano Nazzi

Per gli appassionati di true crime, Predatori di Stefano Nazzi va a ricostruire gli anni “dell’epidemia”, come l’aveva definita l’FBI: un periodo di tempo che si dipana tra gli anni Sessanta e Novanta e che viene considerata l’età dell’oro dei serial killer. Accanto ad alcune delle loro storie, quelle di chi ha provato a fermarli. Una lettura, pubblicata da Mondadori, decisamente da brividi.

San Francesco di Alessandro Barbero

Alessandro Barbero non ha bisogno di presentazioni: storico dalla mente brillante, fine oratore, in questa occasione firma San Francesco per Editori Laterza. Nel 2026 saranno gli 800 anni dalla morte di San Francesco e lo storico ci restituisce un libro che mira a offrirci un ritratto vero di uno dei santi più conosciuti della Chiesa Cattolica. Imperdibile per chi ama la storia.

