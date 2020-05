Chi è Alessandro Barbero, lo storico più famoso della tv

editato in: da

Alessandro Barbero è uno degli storici più seguiti della televisione e del web: l’accademico e scrittore ha conquistato anche il pubblico dei più giovani, grazie a interventi e lezioni che su YouTube sono seguite da migliaia di utenti, ma soprattutto grazie alla rubrica che cura nella trasmissione SuperQuark.

Barbero nasce a Torino il 30 aprile 1959, dove si diploma e si laurea in Lettere nel 1981, con il perfezionamento alla Scuola Normale di Pisa. La sua passione per la storia medievale è coinvolgente e ben presto condivide le sue conoscenze oltre l’Università: è ancora professore associato quando nel 1994 intraprende la carriera da scrittore, pubblicando Dizionario del Medioevo, insieme alla collega Chiara Frugoni.

Solo due anni dopo, vince il Premio Strega con il libro Bella vita e guerre altrui di Mr. Pyle, gentiluomo. Grazie a questo premio, Barbero incuriosisce gli autori televisivi e diventa collaboratore per la rubrica di usi e costumi storici nella trasmissione televisiva Rai Superquark.

L’accademico continua a scrivere saggi storici importanti che vengono tradotti in più lingue, come Lepanto. La battaglia dei tre imperi, e nel 2012 pubblica Dietro le quinte della Storia, in collaborazione con Piero Angela.

Sempre nel 2012 gli viene assegnato il Premio Le Goff, che ogni anno viene conferito durante la Festa della Storia a figure che si siano distinte nella diffusione e nella didattica della storia.

Dal 2013, Alessandro Barbero debutta sul canale Rai Storia, introducendo i documentari storici della trasmissione a.C.d.C e facendo parte, fino al 2017, del comitato scientifico delle trasmissioni Il tempo e la storia e Passato e presente, programma di Rai 3.

Nel 2016 pubblica il saggio Costantino il vincitore, che propone un’indagine sulle fonti e sulla figura di questo Imperatore romano.

Alessandro Barbero ha conquistato il grande pubblico grazie alla chiave ironica e moderna con cui racconta la storia medievale, senza mai tralasciarne i dettagli e rendendola interessante anche ai più giovani.

Il suo modo di raccontare la storia arriva anche tramite carta stampata, grazie alla rivista Medioevo, al quotidiano La Stampa, all’inserto Tuttolibri e all’inserto Domenica del quotidiano Il Sole 24 ORE, tutte collaborazioni che nel 2018 gli permettono di vincere il Premio Alassio per l’informazione culturale.

Questa sua verve è arrivata persino su Youtube, dove le sue conferenze vengono pubblicate da più canali, raccogliendo così molto consenso e numerose visualizzazioni. Sui social, invece, non mancano lunghe liste di pagine e gruppi dedicate ad Alessandro e alle sue divulgazioni storiche.