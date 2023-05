Alberto Angela sul futuro di “SuperQuark”: la verità sul padre Piero

Da quel 13 agosto 2022, Alberto Angela non ha fatto altro. La scomparsa di suo padre Piero ha di certo significato la chiusura di un’era televisiva di grande valore ma, per lui, ha rappresentato la fine e l’inizio di qualcosa di nuovo. E sì, perché – da figlio e da divulgatore scientifico – ha voluto raccogliere la sua eredità e pensare a un programma che fosse figlio delle intuizioni che hanno portato al successo di SuperQuark. Il nome sarà però diverso, ha anticipato, mentre i contenuti sono quelli che la grande squadra di Piero ha portato sullo schermo fino all’ultimo giorno.

L’eredità di SuperQuark: la decisione di Alberto Angela

È stato una guida per molti giovani. Grazie a Piero Angela, moltissimi ragazzi hanno deciso di intraprendere la strada degli studi scientifici, mossi dalla passione per la materia che lui sapeva trasmettere in modo unico. Il suo linguaggio semplice, la sua ironia e la sua intelligenza brillante – uniti a un’esposizione pacata e chiarissima – hanno rivoluzionato il modo di parlare di scienza in tv.

Ed è per questo che Alberto Angela non ha proprio intenzione di perdere questo legame con il pubblico, né lasciare i giovani smarriti: “Ho deciso di raccogliere quella fiaccola rimasta a terra e di continuare il cammino della divulgazione. Non è stata una decisione facile. Il peso della responsabilità di un compito così delicato – ha scritto sui suoi canali social ufficiali – inevitabili paragoni e un panorama televisivo sempre più difficile per temi così importanti sono da mettere in conto. Ma ho anche pensato che, nei miei oltre trent’anni di televisione, ho quasi sempre affrontato sfide molto difficili, a volte proibitive. E le ho sempre affrontate con serenità, mettendo in campo concentrazione, umiltà, massima qualità, idee e un gruppo di straordinari collaboratori. Aggiungendo poi, alla fine, l’ottimismo, cioè lanciando il cuore oltre l’ostacolo, a prescindere dalle paure”.

Come si chiamerà il nuovo programma di Alberto Angela

Una grande eredità, certo, ma dalla quale Alberto Angela vuole affrancarsi. Con la sua decisione, SuperQuark rimarrà eterno. Il suo nuovo programma di divulgazione scientifica, che racchiude infatti l’esperienza di Ulisse, Stanotte a, Meraviglie e Passaggi a Nord-Ovest avrà un altro nome: “Il nuovo programma di divulgazione scientifica non avrà il nome di SuperQuark perché esso è, e rimarrà per sempre, il marchio di mio padre. Era il suo vestito, lo splendido vascello che lui ha governato per decenni nei mari del sapere. È giusto che rimanga suo per sempre. Ho chiesto alla Rai di ritirare questo nome, come si fa con le casacche dei giocatori più amati di una squadra”.

Il contenuto è però quello al quale ci aveva abituati Piero Angela, di cui rimane l’indimenticabile traccia: “Amplieremo i temi della trasmissione, parlando maggiormente di archeologia, geopolitica, antropologia, psicologia, pur mantenendo vivi e forti gli argomenti tipici di SuperQuark legati alla divulgazione scientifica, per chi ha amato quel programma. Credo si sia creata, così, una formidabile e bellissima squadra che darà il massimo per parlarvi di scienza. E, soprattutto, per diffondere il pensiero scientifico che è il suo vero obiettivo”.

La nuova trasmissione di Alberto Angela non ha una data certa d’inizio ma è tutto pronto per la partenza. L’appuntamento è per l’estate 2023, com’era accaduto per le ultime puntate di SuperQuark, andate in onda fino alla scomparsa di Piero Angela.