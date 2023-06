Alberto Angela ha una proposta ‘indecente’ per Harrison Ford

Uno ha prestato il volto al più celebre paleontologo del grande schermo, l’altro, invece, paleontologo lo è per davvero: parliamo di Harrison Ford e Alberto Angela, che si sono incontrati in vista della prima puntata dello show divulgativo Noos- L’avventura della conoscenza. Il programma- in onda dal 29 giugno su Rai Uno- aprirà infatti proprio con un’intervista al divo hollywoodiano, da sempre un vero e proprio idolo per Angela.

Harrison Ford si trova in Italia per promuovere la sua ultima fatica Indiana Jones e il quadrante del destino, ma tra un impegno e l’altro ha trovato del tempo da dedicare al celebre conduttore, a cui ha strappato una promessa decisamente particolare.

L’incontro tra i due ‘Indiana Jones’

Alberto Angela ed Harrison Ford sono due personalità che hanno lasciato il segno nei rispettivi campi d’interesse. E l’incontro tra due ‘giganti’ non poteva che rivelarsi un’esperienza a dir poco straordinaria per entrambi. A parlarne è stato il divulgatore scientifico torinese, che ha a dir poco tessuto le lodi del grande attore americano: “Volevo tanto incontrarlo: per chiunque abbia la mia età, si occupi di storia, ami l’avventura, Indiana Jones-Harrison Ford è un simbolo, ha formato generazioni di archeologi” ha spiegato a Repubblica.

Nonostante una brillante carriera e numerosi premi in bacheca, Ford si è dimostrato, come solo i grandi essere, un uomo di grande umiltà: “Mi ha colpito per la semplicità. In genere si dice che non bisogna incontrare i propri idoli perché ti deludono sempre un po’, ma posso dire che Harrison Ford non solo è una grande star ma è anche una gran bella persona. Di solito gli attori interpretano un ruolo, io penso che Indiana Jones sia Harrison Ford, interpreta se stesso”.

La proposta ‘indecente’ ad Harrison Ford

Alberto Angela ha citato i film di ‘Indiana Jones’ come una vera e propria fonte di ispirazione personale: grazie a quelle pellicole ha scoperto il fascino di esperienze estreme come l’esplorazione di cunicoli sotterranei, i pernottamenti in tenda circondati dalla natura selvaggia e i viaggi verso mete sperdute e ricche di fascino. Quasi a voler ringraziare Harrison Ford per il supporto fornito a intere generazioni di paleontologi, il conduttore ha voluto fargli un’offerta che a molti potrebbe sembrare ‘indecente‘. A molti, ma non certo ad Indiana Jones.

Forte del grande fascino che l’Italia esercita sul divo di Hollywood, Angela gli ha proposto una visita, tutt’altro che turistica, alle attrazioni della capitale: “Gli ho promesso che la prossima volta quando verrà a Roma lo porto a visitare le catacombe, e gli faccio scoprire la città sotterranea. Non farà brutti incontri, gli ho garantito che non ci saranno serpenti”. Un’esperienza che meriterebbe senz’altro di essere documentata e condivisa con i numerosi fan di entrambi.

Il nuovo programma di Alberto Angela

L’intervista ad Harrison Ford sarà trasmessa nel corso della prima puntata di Noos. L’avventura della conoscenza, in onda il prossimo 29 Giugno su Rai Uno. Si tratta di un programma divulgativo a 360 gradi, che mostrerà agli spettatori le scoperte più incredibili nel campo della medicina, della genetica, delle neuroscienze, della biologia, arrivando ad archeologia, tecnologia e sesso.

Noos è chiamato a raccogliere l’eredità di Super Quark, show del compianto Piero Angela che per decenni ha intrattenuto e istruito su numerosi temi milioni di telespettatori. E a giudicare dalle premesse, promette decisamente bene.