Funerali di Piero Angela, il discorso di Alberto

"Mi ha insegnato a non avere paura della morte". Alberto Angela, visibilmente commosso, ha accolto con un lungo discorso le tante, tantissime persone che sono accorse alla Sala della Promoteca del Campidoglio per l'ultimo saluto a suo padre. Parole ricche d'affetto per lui e per il suo pubblico, che ha dimostrato di amarlo profondamente anche nel giorno dell'addio.