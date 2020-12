Harrison Ford a quasi 80 anni è di nuovo Indiana Jones: 5 cose che non sai di lui

editato in: da

Harrison Ford torna alla ribalta all’età di 78 anni, dopo ben 50 anni di carriera nel mondo del cinema. L’attore vestirà di nuovo i panni dell’archeologo più famoso del mondo, Indiana Jones, con un quinto capitolo della saga che ha reso Ford celebre in tutto il mondo. Le riprese del nuovo film inizieranno nella primavera del 2021 e si presume che la pellicola arriverà nelle sale a luglio 2022. Alla regia James Mangold, già conosciuto per Wolverine, Le Mans ’66 e Innocenti bugie. L’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo dei fan della saga che, dopo esattamente 40 anni, potranno rivedere il loro idolo sul grande schermo.

Ma cosa sappiamo davvero della star di Indiana Jones, Harrison Ford? Ecco cinque curiosità che sicuramente non saprete dell’attore.

1) Harrison, diversamente da molti altri suoi colleghi, non ha iniziato subito la carriera nell’industria cinematografica, ma ci si è ritrovato per un colpo di fortuna e di bravura. Da ragazzo, infatti, dopo le delusioni scolastiche e la carriera di attore che non riusciva a decollare iniziò a fare il carpentiere. George Lucas lo conobbe proprio sotto queste vesti quando lo chiamò per fargli fare dei lavori in casa. Il regista, poi, decise di proporgli un provino per Star Wars e Ford lo colpì così tanto da scritturarlo per il ruolo di Han Solo.

2) Harrison si è sposato per ben tre volte: dalla prima moglie Mary Marquardt, sposata nel 1964, ha avuto i figli Benjamin e Williard. Quattro anni dopo il divorzio, avvenuto nel 1979, si è risposato con Melissa Mathison, da cui ha avuto Malcolm e Georgia. Separatosi di nuovo nel 2004, è convolato di nuovo a nozze con l’attuale moglie, Calista Flockhart, anche lei attrice e conosciuta soprattutto per l’indimenticabile serie tv Ally McBeal.

3) Oltre alla grande ed evidente passione per il cinema, Ford adora il mondo dell’aeronautica. È infatti un pilota di aerei ed elicotteri ed ha addirittura aiutato le autorità locali con il suo elicottero personale, una volta salvando anche un turista.

4) La strada per il sucecsso non è sempre stata in discesa. Oltre alla bravura sullo schermo, Harrison ha saputo anche scegliere le pellicole in cui cimentarsi e quelle da evitare. Infatti ha rifiutato parti in molti film, tra cui Salvate il soldato Ryan, Ghost, Alien, JFK e La sottile linea rossa.

5) È un convinto ecologista e fa parte del Board Directors of Conservation International, oltre ad essere segretario del programma Young Eagle dell’Experimental Aircraft Association.