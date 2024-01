Lutto per Rick Harrison, protagonista del reality Affari di Famiglia, che ha perso il figlio Adam all'età di 39 anni per una "overdose fatale"

Fonte: Instagram Rick Harrison Adam e Rick Harrison

Adam Harrison è morto a soli 39 anni per una “overdose fatale”. Il giovane era figlio di Rick Harrison, star della televisione conosciuto anche qui in Italia grazie al programma Affari di Famiglia (titolo originale Pawn Stars), reality ambientato in un banco dei pegni a Las Vegas che ha riscosso un enorme successo di pubblico quando ha iniziato ad andare in onda in chiaro sul canale Cielo.

Adam vi era apparso sporadicamente rispetto al fratello maggiore Corey, ma ciò è bastato a far stringere i tanti fan provenienti da ogni parte del mondo attorno alla famiglia Harrison, che ha rilasciato una prima dichiarazione mediante il portale TMZ: “La nostra famiglia è estremamente rattristata dalla morte di Adam. Chiediamo privacy mentre piangiamo la sua perdita“.

Adam Harrison, le cause della morte

A dare la notizia della scomparsa di Adam Harrison è stato il portale TMZ, il primo e finora l’unico a raccogliere e pubblicare una dichiarazione diretta della famiglia. Una morte avvenuta in circostanze tragiche, sulla quale la polizia di Las Vegas sta ancora indagando.

Adam era il secondogenito di Rick Harrison, volto noto della televisione grazie al programma Affari di Famiglia, ma col padre aveva collaborato all’attività prima che diventasse un fenomeno televisivo, per poi intraprendere una strada diversa. Non è difficile comprendere il perché di tanto sgomento oltreoceano, anche qui in Italia dove la famiglia Harrison e il World Famous Gold & Silver Pawn Shop di Las Vegas sono diventati di casa per i telespettatori di Cielo, amanti del loro banco dei pegni talvolta un po’ sui generis.

“Un rappresentante della star del reality Pawn Stars [titolo originale del programma, ndr] ci dice che Adam è morto di recente per overdose fatale – si legge su TMZ – e ci è stato detto che la famiglia lo ha scoperto solo oggi [il 19 gennaio, ndr]. Al momento non è chiaro dove fosse esattamente Adam quando è morto, e anche le circostanze specifiche sono sconosciute“.

Il dolore del padre Rick Harrison e del fratello Corey

Perdere un figlio è di per sé un evento devastante, ancor di più se accade a causa di un “mostro” che lo ha divorato, senza lasciargli scampo. Rick Harrison ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae con Adam: “Sarai sempre nel mio cuore! Ti amo”, ha scritto con l’emoji di un cuore spezzato.

Anche il fratello Corey, da anni presenza fissa nel reality Affari di Famiglia, aveva condiviso un lungo sfogo sempre tramite social, salvo poi rimuoverlo: “Sono furioso e distrutto all’idea di dover condividere la scomparsa di mio fratello, oggi, a causa di una crisi da oppioidi. La rabbia dentro di me sta ribollendo. Sta mietendo innumerevoli vittime, ed è ora di scatenare la nostra rabbia collettiva e chiedere un’azione immediata”.

“Dobbiamo sollevarci, unire le nostre voci e chiedere giustizia per mio fratello e per tutte le vittime di questa tragedia insensata. L’accesso alle cure non è sufficiente”, ha proseguito per poi concludere con un pensiero per Adam: “Meritavi molto di più. Il tuo ricordo alimenterà la mia inflessibile determinazione a realizzare un cambiamento radicale”.