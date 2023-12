Chi è Walker Scobell, il Percy Jackson nella nuova serie di Disney+

Fonte: IPA Walker Scobell

Cinque libri, due film e ora una serie tv. Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo è una delle storie fantasy più amate. Ora, la storia tratta dai romanzi di Rick Riordan si prepara per un nuovo successo grazie all’adattamento seriale in streaming su Disney+. Scopriamo qualcosa di più sulla trama e su Walker Scobell, il giovane attore che interpreta Percy Jackson.

Percy Jackson, la nuova serie che riprende libri e film

Impossibile non aver mai sentito parlare di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Una saga fantasy partita su carta in cinque libri e poi trasportata sul grande schermo in due film iconici, che raccontato le vicende di un adolescente che scopre di essere il figlio di Poseidone e, quindi, di essere un semidio. Tra miti, leggende ed eroi immortali, le storie di divinità e di figure “magiche”, catturano da sempre l’attenzione degli spettatori, portando a produzioni come quella di Percy Jackson e Harry Potter un enorme successo. Ora, su Disney+ i fan più accaniti del genere potranno immergersi ancora una volta nella storia del loro amato semidio.

La prima stagione della serie, disponibile sulla piattaforma dal 20 dicembre e composta da otto episodi, ripercorre il primo volume della saga scritta da Riordan. Il protagonista è Percy Jackson, interpretato da un giovane Walker Scobell: un ragazzo che crede di dover vivere la vita pensando ai piccoli grandi problemi e responsabilità di ogni comune adolescente. Le cose cambiano quando scopre di essere un semidio, figlio di Poseidone. Dovrà quindi imparare a conoscersi una seconda volta e affrontare Zeus, il padre degli dei che crede che Percy gli abbia rubato il fulmine divino. Percy parte insieme agli amici Annabeth e Grover, interpretati da Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, per ritrovare la saetta in giro per gli Stati Uniti.

Chi è Walker Scobell, l’attore che interpreta Percy Jackson

L’attore scelto per interpretare il protagonista, e fare quindi le veci di Logan Lerman, il Percy Jackson dei film, è Walker Scobell. Classe 2009, Scobell è un attore giovanissimo: ha vissuto in Colorado per poi trasferirsi in Pennsylvania con la sua famiglia. Il suo amore per la recitazione inizia alle elementari, dove ha frequentato un corso per poi prendere parte alla produzione scolastica di Mary Poppins. La sua carriera è iniziata nel 2020 quando ha fatto un’audizione per interpretare la versione più giovane del personaggio di Ryan Reynolds in The Adam Project uscito nel 2022.

Ora, è pronto per iniziare una nuova avventura nei panni di Percy Jackson, ruolo che ha ottenuto ben prima dell’uscita di The Adam Project. Parlando dell’attore, Rick Riordan, l’autore dei romanzi, ha raccontato: “Siamo stati fortunati da fargli fare l’audizione mesi prima dell’uscita di The Adam Project, ma il film ha solo confermato ciò che già sapevamo del suo talento. Per me e il resto del team era ovvio che Walker avesse il mix perfetto di tempi comici, dolcezza, ribellione, carattere ed eroismo per interpretare il nostro eroe Percy Jackson.”

Una scelta apprezzatissima anche da Logan Lerman, che durante il podcast Happy So Confused, ha mandato un messaggio al cast e a Scobell:“Lo show sembra incredibile. Non vedo l’ora di vedere tutti voi brillare nei vostri ruoli. State rendendo felici molte persone dando vita a questi personaggi. Non possono immaginare una scelta migliore per Percy Jackson di Walker. Sei stato brillante in The Adam Project. Spero ti piaccia mangiare cibo blu. Penso che avrete uno show di successo tra le mani”.