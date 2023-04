“Harry Potter”: la serie tv per HBO è ufficiale. Cast tutto diverso

Fonte: Ansa Harry Potter diventa una serie tv

La prima volta che se ne è sentito parlare era gennaio 2021, dopo anni di contrattazioni, annunci e smentite, oggi è ufficiale: la saga di Harry Potter, dopo il grande successo cinematografico, approderà anche in televisione. L’arrivo di una serie è certa, a trasmetterla sarà MAX, la nuova piattaforma in streaming di HBO.

La storia si atterrà fedelmente a quella narrata nei libri, non mancherà infatti la supervisione dell’autrice J.K. Rowling, che rivestirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Si cerca adesso uno sceneggiatore in grado di trasformare il romanzo in telefilm, mantenendone inalterata la magia.

La nuova serie su Harry Potter

La nuova serie tv, “adattamento fedele” ai romanzi, si comporrà di sette stagioni, uno per ogni libro della saga letteraria. Se la piattaforma è certa, la neonata nata (o meglio rebrandizzata) MAX di HBO, la data di uscita è ancora tutta da vedere. Attualmente, si è alla ricerca di uno sceneggiatore e, ipotizzando il suo arrivo entro l’estate, le riprese non inizieranno prima di Natale 2023.

Bisognerà frenare l’entusiasmo e aspettare almeno un paio di anni, allora, prima di poter rivivere le magiche avventure di Harry, Ron, Hermione e compagni anche sulla smart tv casalinga. Magari l’occasione saranno proprio le festività natalizie, ma quelle del 2025. Nel frattempo, ci si potrà consolare con un rewatching di Animali Fantastici, serie di successo tratta anch’essa dall’universo Hogwart.

Il punto che maggiormente cattura l’attenzione è il cast: chi saranno i nuovi interpreti dei famosi maghetti? Di certo, non potranno essere gli ormai adulti attori dei film (che magari ci regaleranno un cameo, chi lo sa). Il casting è aperto e chissà cosa riserverà, se anche la serie come i film porterà la stessa fortuna ai suoi interpreti.

Harry Potter: multimiliardario universo

Il ceo di HBO Casey Bloys ha ribadito che “la serie è qualcosa di nuovo e siamo entusiasti, ma ricordatevi una cosa: questa non è una decisione inedita, lavoriamo al mondo di Harry Potter da 20 anni”. Ne ha fatta di strada il maghetto nato dalla fantasia di una casalinga delle campagne inglese, dal suo esordio in libreria, Harry Potter si è trasformato in uno dei brand più remunerativi al mondo.

Dai libri, pubblicati in tutto il mondo in numerose edizioni e riedizioni, si è poi passati ai film, tutti in grado di sbancare il botteghino. Ancora, ci sono il merchandise (dalla t-shirt ai cappellini fino a giocattoli, bacchette e giochi da tavolo), i parchi tematici, gli spettacoli a Broadway e i videogiochi (l’ultimo, Hogwarts Legacy è fresco di un enorme successo).

In televisione, recentemente, c’è stata la speciale reunion del cast originale per i 20 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il primo capitolo della saga amata da grandi e piccini e, in seguito, uno speciale con il trofeo delle case di Hogwarts condotto dalla celebre attrice premio Oscar Helen Mirren.

Il coinvolgimento di J.K. Rowling

La fedeltà alla storia originale sarà garantita dalla supervisione dell’autrice J.K. Rowling: “Non vedo l’ora di far parte di questo nuovo adattamento che permetterà un grado di profondità e dettagli che solo una serie tv può offrire” ha dichiarato la scrittrice.