IPA Nick Frost è Hagrid nella prima foto dal set di Harry Potter

Harry Potter sta per tornare, o quasi. I fan dovranno infatti attendere fino al 2027 per poter apprezzare gli episodi della serie reboot. Con l’inizio delle riprese, stanno apparendo online le prime foto in costume dei protagonisti del cast. L’ultimo in ordine temporale è Nick Frost, scelto per dare vita ad Hagrid.

Nick Frost è il nuovo Hagrid

Non è affatto semplice calarsi nei panni di uno dei personaggi più amati di Harry Potter. Farlo ora che Robbie Coltrane ci ha lasciati per sempre (deceduto nel 2022), è quasi impossibile. Si prevedono forti critiche per Nick Frost, che ha però le spalle abbastanza larghe per affrontarle.

“Tutti pronti? Andiamo! Nick Frost è arrivato per il suo primo giorno negli enormi stivali di Hagrid sul set della nuova serie Tv originale Hbo di Harry Potter”. Queste le parole della caption del post diffuso online.

Non sappiamo ancora come interpreterà la parte e in che modo tenterà di farla sua. Sappiamo che da Nick Frost possiamo aspettarci di tutto. Al tempo stesso, però, l’aspetto del personaggio sembra differire un po’ con l’interpretazione dei film. Hagrid in questa veste appare più “pulito”. È come se il guardiacaccia fosse un po’ meno rozzo nell’impatto. Staremo a vedere se questa sensazione perdurerà, anche se probabilmente occorrerà attendere il primo teaser trailer tra fine 2025 e inizio 2026.

Chi è Nick Frost

Classe 1972, Nick Frost è un celebre attore e comico britannico. Si è fatto le ossa nella televisione inglese, trovando in Simon Pegg un amico e un partner eccezionale. Il loro primo progetto fu Spaced, diretta dall’ormai celebre regista Edgar Wright. Di colpo si formò un trio, che pochi anni dopo ha dato il via alla “trilogia del cornetto”:

L’alba dei morti dementi;

Hot Fuzz;

La fine del mondo.

Restando in ambito televisivo, sono stati svariati i progetti cui ha preso parte. Pensiamo a un singolo episodio di Doctor Who diretto da Steven Moffat, Last Christmas, così come a Into the Badlands, The Nevers e, di recente, Star Wars: Skeleton Crew, con Jude Law.

Decisamente considerevole anche la sua carriera cinematografica, che comprende tra i vari titoli i seguenti:

L’alba dei morti dementi;

Penelope;

Hot Fuzz;

I Love Radio Rock;

Le avventure di Tintin;

Attack the Block;

La fine del mondo;

Tomb Raider;

Una famiglia al tappeto;

Dragon Trainer.

Per quanto riguarda Harry Potter, si è assicurato l’ingresso in un enorme franchise, anche se prevedibilmente la prima fase sarà burrascosa. Hbo ha però tutta l’intenzione di arrivare fino in fondo, investendo cifre vicine a quelle sborsate per Game of Thrones. Non resta che attendere e sperare che i fan di J.K. Rowling e della saga cinematografica sappiano pazientare e giudicare senza pregiudizi.