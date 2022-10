Addio a Robbie Coltrane, indimenticabile Hagrid di Harry Potter. Aveva 72 anni

Fonte: Getty Images Robbie Coltrane

L’attore Robbie Coltrane si è spento all’età di 72 anni. Amatissimo da grandi e piccoli e conosciuto soprattutto (ma non solo) per il suo indimenticabile ruolo in Harry Potter, in cui ha interpretato Rubeus Hagrid, il mezzogigante guardiacaccia e Custode delle chiavi e dei luoghi ad Hogwarts.

Robbie Coltrane, le cause della morte

Non è facile dire addio a un così grande pezzo d’infanzia. Amato da tutti, grandi e piccoli, Robbie Coltrane è ricordato in particolar modo per il suo magico ruolo nei film di Harry Potter, in cui ha interpretato il guardiacaccia Rubeus Hagrid, che ha aiutato il mago e i suoi amici in tante occasioni.

L’attore scozzese si è spento all’età di 72 anni in un ospedale in Scozia, dopo due anni di problemi di salute che lo hanno costretto alla sedia a rotelle. Coltrane, infatti, soffriva da tempo di osteoartrite. A darne l’annuncio è stato il suo agente a Deadline, che ha successivamente riportato la notizia: “Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid… un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni”, ha spiegato.

La vita privata del “magico” attore

Classe 1950, Robbie Coltrane ha sposato all’età di 49 anni la scultrice Rhona Gemmell dopo anni di relazione e anche dopo la nascita dei loro due figli. Dal loro amore, infatti, e fuori dal matrimonio, sono nati Alice (nel 1992) e Spencer (1998).

La loro relazione però è giunta a capolinea nel 2003, anno in cui i due coniugi hanno deciso di intraprendere due strade diverse e separarsi.

Da “Harry Potter” a “Cracker”: i più grandi successi di Coltrane

Sicuramente l’apice del suo successo è stato raggiunto con i film ispirati alla saga di J.K. Rowling che, nonostante abbia già festeggiato abbondantemente i vent’anni, non smette di scalare le classifiche dei libri più venduti tra vecchie edizioni e le nuove ristampe. Anche i film, ora sulle piattaforme streaming, sono tra i più visti di sempre.

Harry Potter non conosce età e riesce a farsi amare da tutte le generazioni, così come Robbie Coltrane (all’anagrafe Anthony Robert McMillan) con il suo personaggio che sta dalla parte dei buoni e rappresenta un punto fondamentale nelle vicende del piccolo mago Harry, interpretato dall’attore Daniel Radcliffe, e dei suoi amici Ron Weasley ed Hermione Granger, interpretata da Emma Watson.

Rubeus Hagrid, però, è solo uno dei tantissimi personaggi a cui l’attore ha prestato il suo volto. Il ruolo di Dr. Edward ‘Fitz’ Fitzgerald nel dramma televisivo Crackers, infatti, gli ha fatto guadagnare ben tre premi BAFTA come miglior attore e la sua carriera è decisamente ricca di grandi successi.

Ha ottenuto il suo primo ruolo cinematografico con il film La morte in diretta del 1980, per poi continuare con tanti altri titoli e successi tra cui La vera storia di Jack lo Squartatore- From Hell, Ocean’s Twelve, e ancora Revolution, Caravaggio, fino ad arrivare all’ormai lontano 2001 in cui ha intrapreso il suo ruolo di Hagrid nel primo film di Harry Potter, Harry Potter e la Pietra Filosofale.