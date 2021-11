Harry Potter. Il libro di cucina ufficiale – Oltre 40 ricette cotte e incantate!

Il Natale è alle porte e già si sente la magia della festività più bella dell’anno: colori, luci, musiche e addobbi ci ricordano che sta per arrivare il periodo più amato da grandi e piccini e quest’anno l’attesa sarà ancora più dolce grazie a Harry Potter. Il libro di cucina ufficiale di Joanna Farrow uscito il 18 novembre in tutte le librerie in occasione dei venti anni dall’uscita del primo film al cinema della saga di Harry Potter “Harry Potter e la pietra filosofale” e che puoi acquistare sin da subito su Amazon.

Un libro colorato e ricco d’illustrazioni e foto con ben 40 ricette “cotte e incantate” ispirate al mondo magico di Harry Potter pensato per i giovani babbani e futuri maghetti, ma anche per i papà e le mamme alla ricerca di ricette gustose, magiche e divertenti per rendere l’alimentazione dei bambini più divertente e varia.

Offerta Harry Potter. Il libro di cucina ufficiale Il nuovo libro di ricette di Joanna Farrow. Acquistalo adesso

Dai Biscotti Spettrocoli di Luna Lovegood, passando per il Campo di tortini di zucca ai Gufetti saporiti fino a Hogwarts di pan di zenzero, queste deliziose ricette ti riporteranno nell’iconico mondo creato da J.K. Rowling.

Sono tutte corredate da foto che ti faranno venire l’acquolina in bocca, inoltre, il libro è ben strutturato e di facile consultazione; dei piccoli fulmini – come quello che Harry ha sulla fronte – sono posti sotto all’elenco ingredienti e ti aiuteranno a orientarti sulla difficoltà delle ricette; inizia dalle più semplici, quelle con una o due fulmini e man mano aumenta la difficoltà provando ricette con tre o quattro fulmini come i Biscotti dei Maglioni Weasley, Torta della Foresta Proibita, Libro Mostro dei Mostri.

Questo libro di cucina è adatto a tutti i gusti e alle diverse scelte alimentari include, infatti, molte ricette senza glutine, vegetariane e vegane.

Harry Potter. Il libro di cucina ufficiale di Joanna Farrow è un ottimo modo per attendere il Natale in dolcezza, migliorando le proprie doti culinarie e far divertire i bambini, ma è anche un bellissimo regalo di Natale da fare a un’amante del magico mondo di Hogwarts.

