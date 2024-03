Suicide squad, 8 curiosità sul film con Margot Robbie e Jared Leto

Fonte: IPA "Suicide squad" curiosità sul film con Margot Robbie e Jared Leto

Tra i film di supereroi e super cattivi che ci sono stati regalati direttamente da Hollywood, Suicide squad è sicuramente uno dei più discussi e acclamanti. Che sia per via della storia o per il cast incredibile, il film di Warner Bros diretto da David Ayer uscito nel 2016, ha reso Joker e Harley Queen due icone di stile degne di cosplay. Ecco 8 curiosità sul film dei super cattivi di Batman in onda in prima serata su Italia1 mercoledì 13 marzo 2024.

“Suicide squad”, X curiosità sul film

La scelta di Jared Leto per il ruolo di Joker

Nonostante Jared Leto sia sicuramente un volto perfetto per il ruolo di Joker, inizialmente la parte sarebbe potuta andare a Ryan Gosling. L’attore ha però deciso di rifiutare l’ingaggio per via del contratto multi-film imposto dalla produzione.

Jared Leto, la sua perfetta interpretazione

Una volta ottenuta la parte, Jared Leto si è impegnato molto per impersonare al meglio il ruolo di Joker. L’attore ha infatti deciso di provare varie risate in pubblico nelle città di New York e Toronto, per testare e cercare di capire quali rendessero le persone più a disagio. Il cantante dei 30 Seconds to Mars si rifiutava di smettere di recitare anche durante i momenti di pausa dalle riprese, per evitare di uscire del personaggio.

Inoltre, non ha mai voluto riguardare la performance di Heath Ledger ne Il Cavaliere Oscuro, per non essere influenzato dagli attori precedenti. Ha invece preferito focalizzarsi sui fumetti cartacei e la storia attuale del personaggio.

Le altre possibili Harley Queen

Che Margot Robbie sia stata una perfetta Harley Queen è cosa certa, ma non è stata l’unica ad essere stata presa in considerazione per la parte: tra i nomi più papabili pare ci fossero anche Olivia Thirbly, Imogen Poots, Alison Brie, Rooney Mara, Olivia Wilde, Emma Watson, Emily Browning, Zooey Descanel, Lily Collins, Mary Elizabeth Winstead, Sara Paxton, Amanda Seyfried e Evan Rachel Wood.

Margot Robbie, il ruolo perfetto

Proprio come Jared Leto, anche Margot Robbie ha dato tutta se stessa per rendere al meglio nel ruolo di Harley Queen. Durante le riprese, quasi tutti i membri del cast hanno potuto fare delle prove: gli unici a non farle sono stati proprio Leto e Robbie. Il motivo? Rendere le scene più autentiche e imprevedibili.

Fonte: IPA

Inoltre, Margot Robbie ha fatto gran parte dei propri stunts senza una controfigura e ha imparato a trattenere il respiro sott’acqua per più di cinque minuti. L’attrice ha anche raccontato di aver ricevuto diverse minacce di morte dopo aver accettato il ruolo.

I regali di Jared Leto

In pieno stile Joker Jared Leto si è divertito a mandare dei regali ai membri del cast. Un ratto a Margot Robbie chiamato Rat-Rat, dei proiettili a Will Smith e una rivista Playboy sgualcita a Adewale Akinnuoye-Agbaje.

Harley Queen non è un personaggio originale

Nonostante la sua popolarità e genialità, Harley Queen non è un personaggio originale dei fumetti della DC. Apparsa per la prima volta nella serie tv animata Batman: The Animated Series degli anni 90, la sua popolarità ha fatto sì che venisse inclusa anche nei fumetti.

Il tatuaggio del cast

Quasi tutti i membri del cast hanno deciso di tatuarsi la parola “SKWAD” come ricordo per aver recitato nel film. Alcuni tatuaggi sono stati fatti dagli stessi attori, come Margot Robbie e Will Smith.

Il personaggio di Cara Delevigne

Ancora prima del copione, il regista di Suicide Squad ha deciso di scegliere Cara Delevigne per il ruolo dell’Incantatrice. Per prepararsi al ruolo, il regista le ha suggerito di vagare nuda nella foresta di notte sotto la luna piena. L’attrice ha seguito il consiglio nella casa di campagna di sua sorella.