Chi è Thet Thinn, la nuova fiamma di Jared Leto

Fonte: IPA Jared Leto

Jared Leto non ha bisogno di presentazioni. Ma se sul suo talento artistico, che abbraccia diversi settori, si è detto molto, lo stesso non si può dire della sua vita sentimentale. Piuttosto discreto, il frontman dei ’30 Seconds to Mars’ ha in passato avuto fidanzate celebri, ma da diversi anni ha scelto di vivere le sue relazioni lontano dai riflettori. Impresa riuscita solo in parte, visto che nell’ultimo periodo è stato ‘pizzicato’ in più di un’occasione in dolce compagnia. La fortunata si chiama Thet Thinn, ed è un’apprezzata modella molto più giovane del divo.

Un nuovo amore per Jared?

Jared Leto e Thet Tinn sono stati avvistati insieme per le strade di New York, precisamente nel West Village, mentre consumavano un pasto in un ristorante italiano. I due si sono concessi una passeggiata e qualche selfie, cercando di passare inosservati tra la folla. E non è la prima volta che la coppia appare in pubblico: nel mese di giugno, Jared e Thet sono stati fotografati insieme a Berlino, mentre lo scorso aprile erano state diffuse delle foto che li immortalavano in un cafè di Los Angeles.

I diretti interessati non confermano né smentiscono, ma Jared Leto aveva già dedicato alla modella un post su Instagram in cui la ringraziava per aver partecipato al videoclip della sua band, ‘Stuck’: “ti ringrazio per aver portato con te eleganza e grazia che hanno contribuito a rendere il video così speciale” aveva scritto il divo. Lei aveva ringraziato commentando con delle emoji a cuore alimentando, suo malgrado, le voci su una presunta relazione.

Chi è Thet Thinn

Thet Tinn, soprannominata ‘Beauty’, è una modella nata in Mynamar di 27 anni, ovvero ben 24 in meno del 51enne Jared Leto. Molto lanciata nel mondo dell’alta moda, ha sfilato per brand molto importanti come Gucci, Givenchy e Bottega Veneta, posando anche per conosciute riviste del settore. La ragazza ha partecipato anche alla sesta edizione di Asia’s Next Top Model nel 2018, rappresentando il suo Paese d’origine e classificandosi al quarto posto. Fascino esotico e stile originale ed eccentrico, l’indossatrice vive attualmente a New York, anche se per lavoro è spesso costretta a lunghe trasferte in Europa.

L’incontro con Leto sarebbe avvenuto la scorsa primavera, probabilmente sul set del video musicale dei 30 Seconds to Mars ‘Stuck’, di cui Thet era protagonista. Leto sarebbe rimasto letteralmente ammaliato dallo charme della ragazza, tanto da dedicarle un post sul suo profilo Instagram.

La vita sentimentale del divo

Artista camaleontico dall’innegabile talento, Jared Leto preferisce far parlare di sé per i progetti professionali più che per le sue relazioni sentimentali. Eppure ha avuto delle compagne celebri, come la collega Cameron Diaz, a cui è stato legato dal 2000 al 2003, ma si è parlato anche di preseunti flirt con la neomamma Ashley Olsen, Katy Perry e Paris Hilton. Più recentemente, ha frequentato la modella russa Valery Kaufman, ma dopo diversi anni d’amore, la relazione sarebbe giunta al capolinea lo scorso settembre.

Una vita sentimentale molto altalenante quella del divo dagli occhi di ghiaccio, che potrebbe aver trovato la serenità accanto alla giovane Thet Thinn. Con grande dispiacere delle sue numerosissime fans.