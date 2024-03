Cara Delevingne: le terribili immagini delle casa devastata dall’incendio

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Le immagini della villa di Cara Delevingne devastata da un incendio il 15 marzo 2024

Il 15 marzo 2024 la mega villa della modella Cara Delevingne, situata a Studio City, in California e acquistata nel 2019 per 7 milioni di dollari, è stata devastata da un terribile incendio causato da un problema elettrico.

Cara, che si trova in questo periodo a Londra per il musical Cabaret, aveva subito postato su Instagram la notizia, dicendosi sotto shock ed esprimendo la sua preoccupazione per i suoi gattini, poi fortunatamente ritrovati vivi. E aveva espresso tutta la sua gratitudine per i vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente. “I miei gattini sono vivi!! Grazie ai vigili del fuoco”.

“Il mio cuore è spezzato oggi. Non posso ancora crederci. La vita può cambiare in un batter d’occhio. Quindi apprezzate ciò che avete”, aveva scritto Cara.

Fonte: IPA

I vigili del fuoco, che si erano precipitati sulla scena dopo che è stata effettuata una chiamata ai servizi di emergenza intorno alle 3:57, avevano abbiano impiegato quasi due ore per domare completamente l’incendio, e una persona era rimasta ferita, a causa delle inalazioni del fumo.

Oggi, le immagini della villa distrutta ad una settimana dal rogo, rendono bene l’idea del danno incalcolabile subito dalla modella.

Fonte: IPA

Sua madre ha detto ai giornalisti: “Mia figlia è devastata. Aveva tutto in casa sua, tutta la sua vita”.

Gran parte del tetto della casa di Cara è stata distrutta dall’incendio, con la cucina e le camere da letto ora completamente visibili dall’alto, completamente carbonizzate.

Il padre ha anche spiegato che l’incendio è stato causato da un problema elettrico: “Qualcosa è caduto su una linea elettrica a causa del vento forte della zona”.

Fonte: IPA

Prima di comprare questa villa per 7 milioni di dollari nel 2019, Cara possedeva una casa a Hollywood con sua sorella Poppy che avevano acquistato dall’attore Jared Leto e poi venduta al cantante Usher per 3,4 milioni di dollari nel settembre 2022.