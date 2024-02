Letizia di Spagna in lutto dopo la tragedia, grande commozione

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna, insieme a suo marito Felipe, si è precipitata a Valencia dove lo scorso 22 febbraio è scoppiato un devastante incendio che ha distrutto due palazzi, provocando diverse vittime. La Reina non ha potuto nascondere la commozione durante l’incontro delle famiglie che hanno perso la casa e tutto quello che possedevano nelle fiamme.

Letizia di Spagna, il dramma di Valencia

Letizia di Spagna è in lutto dopo la tragedia che ha colpito alcuni suoi sudditi a Valencia. La Regina e il Re Felipe non hanno potuto raggiungere prima le persone coinvolte nell’incendio, perché in città la situazione è ancora molto difficile e caotica. Dunque, il primo impegno della settimana si è rivelato molto difficile e doloroso.

Non previsto nella loro agenda settimanale condivisa dal Palazzo, i Reali sono apparsi molto commossi nell’incontrare chi nell’incendio ha perso proprio tutto. Mentre almeno in nove non ce l’hanno fatta, tra le vittime anche dei vigili del fuoco accorsi per domare l’incendio che ha avvolto due palazzi. Una tragedia che ha ricordato quanto accaduto alla Grenfell Tower di Londra.

Letizia di Spagna, il tailleur gessato di Hugo Boss

Letizia è arrivata a Valencia indossando un tailleur pantaloni gessato, di Hugo Boss. Il completo è composto da una giacca con cintura in vita e pantaloni a sigaretta. La Reina ha preferito non vestirsi di nero, il colore del lutto, perché la sua visita nel luogo della tragedia aveva uno scopo ulteriore, oltre a quello di omaggiare le vittime, ossia dare sostegno a chi si è ritrovato senza casa.

Quindi, niente nero, ma un classico e sobrio blu scuro, come d’altro canto la t-shirt a girocollo sotto il blazer. Anche la scelta delle scarpe è più dettata dall’esigenza di sobrietà che dallo stile. Infatti, la Sovrana sceglie dei mocassini con tacco alto di Magrit, il suo brand di calzature preferito, che non hanno nulla di elegante ma sono piuttosto pratici.

Letizia di Spagna commossa

Letizia, come suo marito Felipe, sono apparsi molto commossi nell’ascoltare le storie dei sopravvissuti all’incendio. I Sovrani hanno seguito fin da subito la vicenda, esprimendo tutta la loro vicinanza sia ai feriti sia ai soccorritori e a chiunque sia stato coinvolto. Letizia e Felipe hanno visitato il luogo della tragedia e incontrato le autorità locali.

Il viso della Regina tradiva la commozione nel trovarsi di fronte a una situazione così drammatica, un semplice cenno di saluto e uno sguardo cupo hanno rivelato quanto sia colpita dalla tragedia. Lei e suo marito hanno fatto di tutto per recarsi personalmente a Valencia per mostrare tutto il loro sostegno ai sudditi e alle forze dell’ordine.

Letizia e Felipe di Spagna a Londra

Dopo la visita di Salamanca della Reina, è stato apportato un cambiamento di programma repentino nelle agende delle Loro Maestà che non hanno opposto alcuna obiezioni alla visita di Valencia, anche se breve, perché subito dopo sono dovuto tornare a Madrid per prepararsi a un breve viaggio a Londra. Infatti, Letizia e Felipe partecipano martedì 27 febbraio alla messa di commemorazione a Windsor per Costantino di Grecia, morto lo scorso anno.

Costantino è cugino di Carlo, ma alla funzione il Re britannico è assente a causa del cancro. Spetta a Camilla rappresentare la Monarchia.