Letizia di Spagna seduce con gli infradito gioiello, effetto pelle. Leonor un disastro

Per i 10 anni di regno di Felipe, Letizia di Spagna incanta col look in seta e gli infradito di Aquazzura. Sua figlia Leonor combina un disastro

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna e figlie, look a confronto per i 10 anni di regno di Felipe

Letizia di Spagna ha vissuto una giornata memorabile, visto che suo marito Felipe ha festeggiato il decimo anno di regno con una serie di eventi cui hanno partecipato anche le figlie Leonor e Sofia. La Reina ha dato il meglio di sé in fatto di look, presentandosi con un abito di seta blu elettrico e sfidando il protocollo con degli infradito-gioiello. Anche la Principessa delle Asturie era magnifica con un tailleur aragosta, ma per il concerto serale sbaglia outfit ed è un vero disastro.

Letizia di Spagna, look in seta blu elettrico

È evidente che l’occasione è di quelle importanti, i 10 anni di regno di Felipe, e Letizia di Spagna ha voluto essere all’altezza presentandosi con un look perfetto, senza esagerazioni o novità sbalorditive. Anche perché, come accade tutte le volte che con lei ci sono le figlie, preferisce fare un passo indietro e lasciare a loro la scena.

La Reina dunque ha optato per un completo in seta blu elettrico, composto da blusa asimmetrica e gonna a portafoglio, che Letizia indossa in modo da farlo sembrare un abito. L’ensemble è del brand spagnolo, Maksu, che la Regina aveva già indossato nel luglio 2023. Dunque, si tratta di un look riciclato che è in vendita a 310 euro.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, gli infradito gioiello di Aquazzura

Ancora una volta Donna Letizia ha dovuto rinunciare ai tacchi a causa della frattura di un dito del piede. Ma ovviamente non poteva indossare le sue sneaker bianche e nemmeno le ballerine barefoot erano adatta. Così, Sua Maestà ho optato per degli infradito, calzature decisamente poco regali, ma lei ha scelto una versione gioiello dorata, effetto pelle, che lascia totalmente liberi i piedi. Si tratta del modello Almost Bare di Aquazzura (495 euro).

Fonte: Getty Images

Altro dettaglio prezioso del suo look, sono gli orecchini, realizzati con cristalli color champagne e zaffiro, a forma di lacrima e di taglia XL. Sono stati creati dal brand Sibela e si chiamano Juliette. Ovviamente non mancava il suo anello ispirato a Dante.

Leonor di Spagna col tailleur aragosta

Leonor, la figlia maggiore di Letizia e Felipe, ha invece indossato un tailleur pantaloni, color aragosta, da 550 euro, composto da una giacca monopetto e pantaloni dai volumi morbidi. Il completo è firmato Roberto Verino e la Principessa lo abbina con un top dello stesso colore. Ai piedi porta un paio di décolleté rosa cipria con cinturino alla caviglia di Pinkchic GuaguaI. Da notare i preziosissimi orecchini con diamanti e rubino di Gold & Roses, presi in prestito dalla mamma.

Leonor è molto chic e moderna nel contempo. Il tailleur le sta magnificamente e il colore rosso la illumina. Ma quando si cambia, per assistere al concerto serale di Ara Malikian in Plaza de Oriente a Madrid, sbaglia tutto.

Leonor di Spagna e il look disastroso color polvere

La serata si svolge all’insegna delle celebrazioni alla Monarchia con tanto di banda della Guardia Reale. Letizia, Felipe e le figlie incontrano la folla venuta a salutarli e Leonor sfoggia un altro completo, questa volta composto da canotta con spalline sottili e gonna longuette, color polvere con piccoli disegnini, decorati con del pizzo nero sui bordi.

Il look è firmato Sfera e costa 75,98 euro. Ma decisamente non le dona. Il top e la gonna sono sproporzionati e anziché slanciare la figura la rendono più tozza e le allargano i fianchi. In più, il colore smorto non aiuta. Anche gli accessori non sono adatti, la clutch nera di Burberry e le slingback nere di Carolina Herrera sono troppo pesanti e serie per il look di Leonor.

Fonte: Getty Images

Sofia di Spagna, look sofisticati

Molto meglio sua sorella Sofia che per il concerto indossa un outfit total white, top e pantaloni, mentre per la cerimonia a Palazzo opta per l’Ari jumpsuit di Cardie, blu con top colorato. Molto raffinata