Letizia di Spagna in rosa come la temuta suocera. Leonor in rosso

Letizia di Spagna si è trovata a indossare un look praticamente identico a quello di sua suocera Sofia durante la cerimonia di conferimento del prestigioso Toson d’oro a quest’ultima. Coincidenza non voluta o omaggio alla Regina emerita? Non si sa con precisione, ma le due donne hanno fatto finta di niente e anzi si sono scambiate delle affettuosità inaspettate, visti i rapporti tesi.

A brillare tra le due rivali è stata però Leonor di Spagna. La Principessa delle Asturie ha indossato un tailleur pantaloni rosso, degno di sua madre.

Letizia di Spagna, stesso look della suocera

Letizia di Spagna ha stupito tutti quando si è presentata a Palazzo Reale con il tailleur rosa confetto di Carolina Herrera, che aveva già indossato durante il suo viaggio in Italia, perché era molto simile al completo sfoggiato da suo suocera, la Regina Sofia, che ha scelto anche lei un look dello stesso colore.

L’occasione che ha riunito la Famiglia Reale è stata il conferimento del Toson d’Oro alla moglie di Juan Carlos. A darglielo è stato suo figlio Felipe in una cerimonia che si è tenuta a Palazzo. Erano presenti anche la Principessa Leonor e l’Infanta Sofia.

Ma l’attenzione si è subito concentrata sui look quasi identici di Letizia e di sua suocera Sofia. Infatti, è apparsa strana questa coincidenza, perché le due donne non sono mai andate molto d’accordo. I dissapori erano arrivati a un punto tale che la moglie di Felipe impedì qualche anno alla suocera di farsi una foto da sola con le nipoti. Il gesto di stizza suscitò un notevole clamore, tanto che Letizia dovette rimediare condividendo un video in famiglia dove si mostrava in perfetta armonia con la madre di suo figlio.

Per questo motivo ha fatto scalpore che Donna Letizia indossasse un look coordinato a quello della suocera. I media spagnoli hanno voluto leggervi un omaggio della nuora alla Regina emerita, visto che era la protagonista indiscussa della giornata.

Letizia di Spagna, l’abbraccio della Regina Sofia

Ma si può anche pensare che si sia trattato di una pura coincidenza e che a Letizia forse non ha fatto molto piacere. Anche se questa volta le due donne sono apparse in perfetta armonia.

La Regina Sofia sembrava particolarmente felice e disposta a perdonare tutto, persino il tentativo della nuora di oscurarla col tailleur rosa finemente ricamata e abbinato alle slingback nere di Magrit. Infatti, la mamma di Felipe si è avvicinata alla Reina e l’ha salutata con un caloroso abbraccio, accarezzandole ripetutamente la schiena. Un gesto che indubbiamente ha suscitato ulteriore stupore.

Leonor di Spagna in rosso

Comunque, a trionfare per eleganza non è stata nessuna delle due Regine, ma Leonor di Spagna, la primogenita di Letizia e Felipe.

La Principessa delle Asturie ha incantato con un tailleur pantaloni rosso che ricalca perfettamente lo stile di qualche tempo fa di sua madre. Mentre sua sorella Sofia ha optato per un completo grigio e blu.

