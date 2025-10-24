Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Il look coordinato di Letizia, Leonor e Sofia di Spagna

C’è sempre grande attenzione ai look della famiglia reale di Spagna. Il motivo è anche da ricercare negli splendidi outfit che la Regina Letizia spesso sfoggia. In occasione del premio per lo sport assegnato a Serena Williams, la sovrana ha coordinato il proprio look con le due figlie, Leonor e Sofia. Il risultato è stato eccellente: tre taiileur in tre versioni regali differenti.

Tre generazioni a confronto

Le foto ufficiali scattate all’evento Premio Princesas de Asturias 2025, Letizia, Leonor e Sofia si sono presentate coordinate. Eleganti e determinate, ognuna con un tailleur dal taglio impeccabile e dai differenti colori.

Scelte simili ma differenti linguaggi. Un trittico di stili che, ancora una volta, conferma quanto la moda possa essere un messaggio politico, oltre che estetico. Abbiamo ammirato grigio, blu e rosso, a rappresentare età e ruoli di madre e figlie: sovranità, formazione e scoperta.

Tailleur grigio per Letizia

La Regina Letizia ha scelto un tailleur doppiopetto grigio perla. Un capo firmato Bleis Madrid, tra i marchi iberici emergenti che ama sostenere. Effetto tutt’altro che rigido su di lei, nonostante il taglio maschile.

Giacca lievemente sfiancata, pantaloni morbidi a palazzo e con il sotto proposto tono su tono, a rendere il look autorevole e armonioso. Una scelta cromatica e stilistica che comunica potere ed eleganza.

Stile minimale e sartoriale, che traduce perfettamente la sua figura pubblica. Una Regina che si impone senza la minima necessità di ricorrere a degli eccessi. A i piedi, poi, décolleté neri e sobri, coordinati perfettamente al top. Un outfit che non conosce sbavature.

Tailleur blu per Leonor

La Principessa Leonor è sempre più vicina al suo ruolo istituzionale. Al fianco della madre, si è presentata con un tailleur blu notte, dal taglio pulito e raffinato. Un colore che le conferisce un senso istituzionale. Un abito che si traduce in solidità e serietà. Al tempo stesso, però, non la appesantisce, grazie a una linea fluida e moderna.

Anche per lei un doppio petto, che crea un filo diretto con la Regina. Per lei però un tocco giovanile, dato dall’assenza della camicia o top a contrasto. Leonor dimostra di aver ormai trovato la sua cifra stilistica: elegante, discreta, ma con una presenza scenica notevole. In lei si intravede già la futura sovrana.

Tailleur rosso per Sofia

Un rosso vivace per il tailleur dell’Infanta Sofia. Energia e indipendenza trasudano dal suo look, con un doppiopetto oversize dalle spalle leggermente strutturate. Pantaloni ampi e portamento disinvolto. Un gioco di contrati con il rigore del contesto, a rivendicare il proprio spazio alle spalle di madre e sorella maggiore.

La sua è una personalità distinta e ciò viene sottolineato, ma altrettanto regale. La sua scelta però non punta sull’autorità ma sulla vitalità. Il risultato è moderno e fresco, segno che la dinastia borbonica sa rinnovarsi anche attraverso il linguaggio della moda.