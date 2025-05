Infanta Sofia si laurea, bellissima in rosso con mamma Letizia di Spagna

Fonte: IPA Letizia, Sofia e Felipe

Un giorno da festeggiare per la Regina Letizia e il Re Felipe: la loro secondogenita, Sofia, si è infatta laureata all’UWC Atlantic College. Un traguardo importante, che la ragazza ha condiviso con i due orgogliosissimi genitori, volati dalla Spagna per essere al suo fianco.

La laurea dell’Infanta Sofia

Le figlie di Letizia e Felipe di Spagna continuano a regalare grandi soddisfazioni ai loro genitori. Mentre Leonor sta completando il suo percorso in Accademia militare, la piccola Sofia, 18 anni, si è invece laureata presso il UWC Atlantic College, un prestigioso collegio situato nel castello di San Donato, nella Valle di Glamorgan, in Galles. Lì, proprio come la sua sorella maggiore, ha seguito il programma del Baccalaureato Internazionale, iniziato nel settembre 2023.

Fonte: IPA

Visibilmente emozionata, l’Infanta ha ricevuto la sua pergamena di laurea accompagnata dalle belle parole che le ha riservato la sua tutor: “Sofía si è distinta per la sua perseveranza e per una notevole crescita personale, passando dall’essere un’ascoltatrice empatica e affettuosa per natura a diventare una “compagna di supporto” molto amata. Ci mancheranno molto il suo calore e il suo spirito vibrante”.

Proprio in virtù dei suoi brillanti risultati, Sofia non inizierà nessun percorso militare, ma proseguirà gli studi universitari. Secondo la ABC, la ragazza starebbe ancora valutando diverse opzioni per il futuro: l’Infanta ha presentato diverse domande di ammissione a varie università, e sarà la Casa Reale ad annunciare ufficialmente la decisione una volta che sarà definitiva.

Il look di Sofia

Per celebrare questo importante traguardo, sia Sofia che Letizia hanno puntato su un look total red. L’Infanta ha scelto una tuta rossa con scollo asimmetrico di Mango: il modello, con corpino aderente e gamba ampia, ha lasciato scoperta la spalla sinistra, valorizzando la freschezza della 18enne. Da segnalare, anche il bel dettaglio arricciato sulle maniche e la vita drappeggiata, che conferiscono all’outfit un tocco più sofisticato.

Fonte: IPA

In quanto al beauty look, l’Infanta ha puntato sulla semplicità, rinunciando a gioielli o accessori e dando risalto, ancora una volta, ai suoi lunghi capelli lisci. Li ha portati sciolti, con il ciuffo frontale sfilato pettinato leggermente verso l’esterno. Sofia ha inoltre scelto una base trucco dall’effetto luminoso, un rossetto nude molto semplice, un ombretto delicato e mascara.

Il look di Letizia per la laurea di Sofia

Anche Letizia ha puntato sul colore rosso per la laurea della sua secondogenita. La Reina ha indossato un tailleur Hugo Boss, già sfoggiato in occasione della finale della Coppa del Mondo di calcio femminile a Sydney. Si tratta di una giacca doppiopetto con bottoni neri e pantaloni in tinta, che l’ex giornalista ha abbinato ad una shirt nera. Un outfit formale e minimal, supportato da un hairstyle altrettanto semplice: proprio come sua figlia, anche Letizia ha sfoggiato la lunga chioma liscia sulle spalle, concedendosi come unico vezzo degli orecchini dorati.

Fonte: IPA

Il make-up? Come di consueto, un elogio alla naturalezza: la Reina non rinuncia mai ad una spolverata di bronze e nude, che ne valorizzano la bellezza ricercata e mediterranea.