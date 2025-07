Infanta Sofia resta senza stipendio, nessun assegno dalla Corona dopo la maggiore età

Getty Images Infanta Sofia

Ormai maggiorenne, l’Infanta Sofia ha iniziato a svolgere alcune funzioni legate alla famiglia reale spagnola. Ma per ora non percepirà nessun compenso per il suo impegno, contrariamente a quanto accade in altre dinastie europee. A stabilirlo i suoi genitori, Felipe e Letizia, da sempre molto rigidi quando si tratta dell’educazione delle loro due figlie.

Nessun compenso per l’Infanta Sofia

Come riporta Lecturas, la Corona spagnola ha stabilito il budget per l’anno fiscale 2025: 8.431.150 euro, con un aumento del 3% rispetto all’anno scorso, che è stato distribuito tra i membri attivi dell’istituzione.

Re Felipe VI guadagna 277.361 euro, Letizia di Spagna 152.539 euro e la Regina Sofia 124.814 euro. “In totale, 554.714 euro sono destinati agli stipendi dei membri della Famiglia Reale con funzioni istituzionali”, ha spiegato il giornalista José Moreno.

Una divisione che non include né l’Infanta Sofía né la Principessa Leonor. Il motivo? A quanto pare si tratta di una decisione presa dagli stessi sovrani. Felipe e Letizia hanno concordato che le loro figlie non riceveranno alcuno stipendio fino al completamento della formazione accademica.

Questo è molto insolito, dato che le sorelle di Felipe hanno iniziato a ricevere un assegno subito dopo i primi impegni ufficiali, cosa che Leonor e Sofia hanno già fatto. Ma a quanto pare non in maniera esclusiva e per questo sono state tagliate fuori dal budget messo a disposizione dalla Corona.

Una decisione coerente con “la linea stabilita da Felipe fin dalla sua proclamazione, volta a una maggiore moderazione e a una condotta esemplare nell’uso delle risorse pubbliche assegnate all’istituzione”.

Dunque Sofia e Leonor non riceveranno alcun assegno finché non dedicheranno il 100% del loro tempo alle funzioni istituzionali.

Di fatto, l’Infanta non vedrà un solo euro fino all’estate del 2029, anno in cui dovrebbe terminare i suoi studi. Dopo aver recentemente completato i suoi studi di maturità internazionale presso l’UWC Atlantic College in Galles, a settembre comincerà l’Università anche se non è ancora chiaro il percorso scelto.

Leonor sta invece portando avanti il suo addestramento militare a bordo della fregata Blas de Lezo e si riunirà alla nave Juan Sebastián Elcano il 3 luglio. Riprenderà poi gli studi presso l’Accademia Aerospaziale di Murcia.

Il precedente di Amalia d’Olanda

La famiglia reale spagnola non è l’unica in cui i suoi membri possono ricevere un’indennità economia. Ad esempio, Amalia dei Paesi Bassi, è stata una delle prime eredi ad affrontare la questione del suo stipendio annuo. Tuttavia, il suo è stato un caso particolarmente eclatante.

Al compimento del diciottesimo anno di età nel 2021, infatti, la figlia di Maxima d’Olanda ha rinunciato allo stipendio annuo di 1,5 milioni di euro che le spettava come erede.

Amalia d’Olanda si è sentita “a disagio” nel ricevere una tale somma ” dato che altri studenti affrontano difficoltà ben maggiori, soprattutto nell’era del coronavirus”. Un gesto di grande solidarietà. Ha poi deciso di richiedere il denaro nel 2024, come riportato dai media olandesi.

La futura Regina ha inviato una lettera al primo ministro del Paese spiegando che ora aveva bisogno di istituire una “propria segreteria” e di “avere un posto dove vivere e lavorare”.