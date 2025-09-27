Letizia di Spagna e Leonor, il look coordinato ha un messaggio nascosto

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Letizia di Spagna e la Principessa Leonor

Una giornata importantissima per Leonor di Spagna, che per la sua prima visita ufficiale in Navarra ha debuttato con lo storico titolo di Principessa di Viana, che detiene da quando suo padre è stato proclamato Re nel 2014. Un evento altamente simbolico, pensato per rafforzare il legame della futura Sovrana con questa terra: non a caso la Principessa è stata accolta da una folla entusiasta, tra applausi e sguardi emozionati.

In questa giornata storica, anche i look scelti dalla Regina Letizia e dalla Principessa Leonor hanno voluto lanciare un messaggio importante: entrambe hanno optato per un tailleur, seppur in tonalità diverse, esprimendo il loro stile personale.

Letizia e Leonor, il messaggio nascosto dietro il look in coordinato

Un evento storico quello a cui ha partecipato la Famiglia Reale spagnola: per la prima volta Leonor di Spagna ha visitato la regione della Navarra, debuttando con il titolo di Principessa di Viana. Un’occasione importantissima per la futura Regina, che a Pamplona ha dichiarato: “Sento grande rispetto e stima per ciò che rappresenta questo titolo, e il fatto di aver potuto vedere quel documento originale di oltre 600 anni fa in cui questo titolo viene istituito per gli eredi del Regno di Navarra, mi impegna e mi responsabilizza a comprenderne ancora di più la dimensione storica e simbolica”.

Per la visita la visita Letizia di Spagna e la figlia hanno scelto un look in coordinato, indossando due tailleur per lanciare un messaggio importante: evitare di “oscurare il messaggio politico con il loro stile”, come ha spiegato l’esperto di comunicazione Cristian Salomoni.

Mentre Leonor ha optato per un tailleur Hugo Boss in blu navy, la Regina ha optato per un elegante due pezzi bordeaux. Si tratta di un abito Bleis Madrid, che le abbiamo visto indossare già in precedenti occasioni: un completo composto da una giacca aderente con un singolo bottone nero al centro e polsini abbottonati, abbinato a pantaloni skinny coordinati.

Un look sobrio, elegante, che rafforza l’immagine istituzionale dell’evento. La Ortiz ha poi abbinato sfoggiato una nuova borsa Carolina Herrera, la Doma Insignia Satchel Medium, ton sur ton con il tailleur. A completare il look le sue scarpe preferite della stagione, un modello Mary Jane in vernice firmato Sézane con tacco largo.

La Principessa invece ha indossato un completo blu scuro gessato, con blazer leggermente over e pantaloni larghi, con décolleté in suede con tacco basso ma sottile. Anche per lei un tailleur, anche se declinato nello stile che più la rappresenta. Stessa eleganza, per la Regina e la figlia, con l’intenzione di trasmettere un messaggio ben preciso.

Il tailleur, capo molto versatile, si adatta perfettamente a ogni occasione istituzionale: non attira eccessivamente l’attenzione e come ha spiegato a ¡Hola! l’esperto di comunicazione Cristian Salomoni “evita interpretazioni sessiste che possono derivare dalla lunghezza della gonna o dalla scollatura”.

Salomoni vede in questa scelta la necessità di rompere con lo stereotipo della Principessa e della Regina femminile e fragile, con l’obiettivo di offrire un’immagine più moderna. “Sono donne di questo secolo, che non si affidano ad abiti per ostentare. Il tailleur comunica anche preparazione, che sono pronte a ricoprire posizioni di leadership e decisionali. E serietà, perché non sono celebrità della moda, ma rappresentanti dello Stato e dell’uguaglianza”.

La complicità tra madre e figlia

La Regina Letizia e la Principessa Leonor hanno dimostrato ancora una volta il forte legame che le unisce. Per tutta la giornata hanno condiviso gesti di complicità e lo sguardo della Regina rifletteva l’orgoglio che prova per la figlia. Le due hanno chiaramente dimostrato quanto siano vicine, l’affetto che provano l’una per l’altra: hanno camminato fianco a fianco, sorridendo, scambiandosi opinioni, e la Principessa ha sfiorato più volte la schiena della madre in segno di affetto.

Ma per la Principessa Leonor ha grande ammirazione per il padre, il suo miglior modello in ogni senso, anche istituzionale. Nessuno meglio di lui conosce il percorso che la figlia sta intraprendendo come erede al trono, e cerca sempre di guidarla, consigliarla e sostenerla. In ogni loro apparizione, la loro complicità è evidente, e anche in Navarra non è stato diverso: i loro sguardi e i loro gesti trasmettono più delle parole.