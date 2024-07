Letizia di Spagna, abito a fiori, sandali e perle: uno schianto

Fonte: Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna è volata a Barcellona da sola per un evento ufficiale e ha incantato tutti con un abito a fiori strategico, firmato Carolina Herrera, che vuole essere un omaggio alla Catalogna. Infatti, la Famiglia Reale ha voluto intensificare la sua presenza in quella regione per smorzare le spinte indipendentiste e rafforzare l’unità del Paese e l’influenza della Corona. La Reina ha dunque voluto lanciare un messaggio specifico anche attraverso il suo look.

Fonte: Getty Images

Letizia di Spagna, l’abito a fiori di Carolina Herrera

Letizia di Spagna ha compreso molto bene il potere comunicativo del look che non è un semplice orpello o un vezzo per esaltare bellezza ed eleganza. Così, abbiamo visto la moglie di Felipe indossare ultimamente un completo-gioiello bianco, un tubino nero in maglia di Carolina Herrera alla scuola navale dove ha accompagnato la figlia Leonor e l’abito rosso della stessa stilista per celebrare la Nazionale di calcio dopo il trionfo agli Euro 2024.

Letizia sceglie nuovamente Carolina Herrera per il suo breve viaggio in solitaria. E non è un caso o una questione di stile. Infatti, il brand è controllato dalla società Puig, che ha sede proprio a Barcellona, e gestisce marchi di moda come Nina Ricci, Paco Rabanne, oltre appunto a Carolina Herrera.

Dunque, la Reina, scegliendo un abito della stilista venezuelana, ha voluto in realtà omaggiare la Catalogna che la ospita. Nello specifico Letizia si è presentata all’appuntamento con il perfetto chemisier dell’estate.

Fonte: Getty Images

Si tratta di un abito bianco a fiori fucsia, in crêpe de chine, misto seta, con un corpetto aderente, gonna voluminosa a pieghe dotata di tasche laterali, maniche lunghe che la Regina porta arrotolate sotto il gomito e cintura in stoffa annodata in vita con un fiocco. Il look è molto elegante senza essere eccessivamente formale ed è sicuramente più fresco di un tailleur.

Letizia di Spagna, borsa fucsia e sandali di Hugo Boss

Letizia abbina allo chemisier una borsa fucsia, sempre firmata Carolina Herrera. Si tratta di uno dei modelli di punta del brand, il modello Satchel, realizzata in pelle, con manici intercambiabili e ornata sulla patta dal logo in metallo, che fu realizzato in occasione dei 35 anni dalla fondazione del brand.

Fonte: Getty Images

La Regina opta ancora una volta per i sandali bianchi con tacco basso e largo da 5 cm. Il modello è una creazione di Hugo Boss, con cinturino alla caviglia. I sandali costano 250 euro ma si trovano in saldo a 144 euro. Letizia ha anche la versione in nero.

Letizia di Spagna, gli orecchini di perla firmati Tous

A impreziosire il look ci pensano gli orecchini realizzati in oro bianco 18 carati, diamanti da 0,13 carati e perle coltivate d’acqua dolce, da Tous. Anche in questo caso, non si tratta di una semplice scelta estetica. Infatti, Tous è un brand catalano. Letizia ha debuttato con questi pendenti nel 2015 e da allora li ha indossati in diverse occasioni.

Dopo questo evento, la Regina e suo marito Felipe partiranno per Parigi dove prenderanno parte alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi.