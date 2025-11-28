Letizia di Spagna con la tiara di Cartier. Ma i sandali sono un errore fatale

Letizia di Spagna incanta con l'abito nero di Carolina Herrera e la tiara di Cartier. Ma i sandali sono "la cosa meno elegante che potesse mettere"

Letizia di Spagna e suo marito Felipe hanno tenuto un banchetto di Stato a Palazzo Zarzuela in onore del Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier e della First Lady, Elke Büdenbender. La Reina ha dato il meglio di sé con un abito di Carolina Herrera, dall’effetto wow, e la tiara di Cartier. Ma i sandali con plateau alto sono stati definiti “la cosa meno elegante che potesse indossare”.

Letizia di Spagna, l’abito da sera di Carolina Herrera

Letizia di Spagna è stata decisamente all’altezza delle aspettative, lasciando tutti i suoi ospiti senza fiato alla cena di gala del 26 novembre per il Presidente tedesco e sua moglie in visita di Stato. Fra una settimana toccherà a Kate Middleton stupire con la sua eleganza. Infatti, Frank-Walter Steinmeier sarà ospite di Re Carlo.

Ma torniamo alla serata a Palazzo Zarzuela. La Reina si è presentata con un importante abito nero, di Carolina Herrera. Il vestito, senza maniche, presenta delle spalline strutturate, ornate da cristalli neri, una scollatura quadrata, profonda quanto basta per esaltare la femminilità senza essere troppo audace, vita sciancrata e gonna lunga fino ai piedi a campana.

L’abito è nuovo, Letizia lo ha indossato per la prima volta e con grandissimo successo. D’altro canto, Carolina Herrera è una delle sue stiliste preferite.

Letizia di Spagna, i sandali sono un errore fatale

Donna Letizia ha abbinato a questo abito così importante un paio di sandali di vernice nera con tacca largo e plateau spesso. Le calzature sono una creazione di Martinelli per Redondo. Ma sono state bocciate all’unanimità. In effetti, questi sandali sono troppo pesanti e decisamente poco eleganti rispetto all’abito.

Le critiche nei loro confronti sono state feroci. Sui social qualcuno si è spinto a commentare: “Quelle scarpe sono quanto di meno elegante si possa vedere. Per il resto è molto bella.” Altri hanno scritto: “È adorabile! Bellissima acconciatura! 😍😍 e grazie a Dio, le sue scarpe sono coperte dall’abito!”; “Le scarpe… 🤦🏼‍♀️”.

Ma Letizia è giustificabile nella sua scelta. Come è noto ha un problema ai piedi che le impedisce di indossare tacchi alti, perché le causano dolore. L’unico modo per ovviare a ciò è portare scarpe con plateau importanti in modo che il piede stia orizzontale il più possibile. E con questo abito lungo la Reina è stata costretta a portare tacchi da 12 centimetri.

Letizia di Spagna, la tiara di Cartier

Di tutto il look di Letizia, degna di nota è la tiara che ha indossato. Il diadema è stato creato da Cartier nel 1920 e presenta un design ispirato all’Art Déco, con diamanti incastonati in platino e sette enormi perle, che sostituiscono gli smeraldi originali.

Questo gioiello è stato indossato dalla Regina Vittoria Eugenia e dalla Regina Sofia, insignita la scorsa settimana dell’Ordine del Toson d’Oro. La Regina Letizia lo ha indossato nel 2018 (e non lo ha più indossato fino ad oggi), e l’Infanta Cristina lo ha indossato alle nozze della Principessa Ereditaria Vittoria di Svezia. La moglie di Felipe ha indossato anche gli orecchini a bottone con diamanti della collezione reale.

