Letizia di Spagna, la gonna con spacco segreto e l’errore delle scarpe rosse

Letizia di Spagna sfoggia due look memorabili, compreso l'abito in denim di Carolina Herrera, ma le décolleté rosse sono un errore imperdonabile

Getty Images Letizia di Spagna

Letizia di Spagna ha affrontato tre impegni nell’ultima settimana di giugno 2025 dove ha rivelato la sua strategia di stile, risparmiando un look grazie a un completo black and white molto raffinato. Ma è scivolata sulle scarpe di vernice rossa che facevano a pugni con l’abito in denim di Carolina Herrera.

Letizia di Spagna, il look bianco e nero due in uno

Mercoledì 25 giugno Letizia di Spagna ha dovuto affrontare due impegni molto ravvicinati. Un cambio di look sarebbe stato difficile e così ha sfoggiato tutta la sua sapienza in fatto di stile, indossando un outfit molto raffinato e versatile, adatto ad entrambi gli impegni.

La Reina è stata dunque impeccabile ai suoi due appuntamenti e il suo look strategico è stato definito dai media spagnoli “due in uno”, proprio per la sua adattabilità a occasioni di diverso genere.

Donna Letizia prima ha tenuto udienza a Palazzo Zarzuela con la Nazionale Femminile di Calcio che parteciperà a UEFA Women’s EURO 2025, che si svolgerà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Le giocatrici hanno consegnato alla Regina una maglia con il loro nome e il numero 12 in segno di gratitudine per il suo sostegno.

Getty Images

Poi la Regina è dovuta correre alla Reale Accademia di Belle Arti di San Fernando per la consegna dell’undicesima edizione dei Weekly Awards. Dunque, due eventi molto diversi ma che lei ha saputo fronteggiare egregiamente con il look perfetto che vediamo nel dettaglio.

Letizia di Spagna, look bianco e nero con spacco segreto

Letizia ha optato per una blusa bianca, senza maniche, che mette in evidenza le sue braccia muscolose e abbronzate, con scollatura leggermente rialzata, ma molto ampia che ha abbinato a una gonna portafoglio nera che nasconde uno spacco necessario ma molto discreto per rendere più agevoli i movimenti, senza causare incidenti sconvenienti.

Getty Images

La Reina completa il look con una cintura per esaltare la vita stretta e un paio di décolleté nere dal tacco midi, di Massimo Dutti.

Molto originali gli orecchini a cerchio in oro, dalla forma irregolare, e naturalmente non manca l’anello Coreterno.

Letizia di Spagna, abito di Carolina Herrera

Ma in settimana Letizia ha avuto un altro impegno insieme a suo marito Felipe a Barcellona per la celebrazione del millennio della fondazione del Monastero di Montserra. In questo caso, ha indossato il suo abito in denim senza maniche con scollo rotondo, lunghezza midi, impunture che simulano una stampa a righe e una cintura incorporata, firmato Carolina Herrera.

Getty Images

Si tratta di un modello riciclato, infatti la Reina lo ha presentato la prima volta nel settembre 2024. Ma adesso lo ha abbinati ad accessori rossi.

Letizia di Spagna, l’errore delle scarpe rosse

Il rosso realizza un ottimo contrasto con il jeans. Letizia ha sfoggiato la borsa in pelle vegana di Olivia Mareque, anche questa già utilizzata nel 2024 che ha abbinato alle nuove scarpe rosse con tacco 5 centimetri. Si tratta delle Paula Babies (155 €) di Sézane con cinturini sul collo del piede. La scelta non è delle più felici, la forma squadrata le rende troppo pesanti per il look estivo e anziché slanciare la figura, realizzano l’effetto contrario.

Getty Images

Molto interessanti gli orecchini, anche questi una new entry, di Pertegaz (87,50 €), in argento placcato oro.