Elodie, Michelle Hunziker, Monica Bellucci: gli spot hot più famosi

Una pubblicità deve riuscire a raccontare una storia, conducendo lo spettatore all’interno del micro universo creato per il lancio di un prodotto, qualsiasi esso sia. Un processo indubbiamente facilitato da un’oculata scelta in termini di testimonial, come ad esempio Elodie.

Il suo fascino è magnetico, al punto da riuscire a parlare a più generazioni. La sua scelta di sponsorizzare Durex è stata più che mai vincente, stando al tenore dei messaggi ricevuti. Vediamo però quelli che possiamo definire gli spot hot, con VIP al seguito, che più sono rimasti nell’immaginario, dato lo scandalo generato.

Elodie testimonial Durex

Sono bastate due fotografie per scatenare la fine del mondo su Instagram. Quella per Durex non è la prima scelta commerciale di Elodie, che ha già sponsorizzato altri marchi, ma è di certo la più suggestiva. Due scatti pubblicati sul suo profilo Instagram ufficiale, che la ritraggono in un abitino molto succinto, che lascia intravedere un po’ del suo fisico statuario. A fare la magia, oltre all’impatto estetico, è poi la frase, in grado di generare intriganti scenari mentali nel suo pubblico: “Quando la distanza tra di noi si fa più sottile, le sensazioni aumentano“. Quasi 600mila mi piace in due giorni e apprezzamenti di vario genere, tanto dal mondo maschile quanto da quello femminile.

Il lato B di Michelle Hunziker

Da allora ne ha fatta di strada, dando forma a una carriera invidiabile. A 17 anni, però, nessuno conosceva il volto di Michelle Hunziker, della quale era però molto famoso il lato B. Tutto merito di una pubblicità iconica per il brand di slip Roberta. Una mossa commerciale vincente, ancora oggi ricordata dal pubblico e dalla stessa conduttrice, che ha più volte avuto modo di scherzarci su.

Charlize Theron e lo spot Martini

Nel 1993 Charlize Theron aveva appena 18 anni. Il suo esordio cinematografico sarebbe giunto tre anni dopo, eppure in Italia tutti conoscevano il suo volto. Lo spot Martini è ancora oggi un esempio di ispirazione illuminata, considerando il gusto della messa in scena, la scelta musicale, il generale sapore da grande schermo e, ovviamente, lei. Vederla allontanarsi, mentre il suo abito si disfa rapidamente è un’immagine rimasta impressa nella mente di un’intera generazione.

Lo spogliarello di Rossella Brescia

Rossella Brescia è una donna dalla sensualità innata e nel 1998 tutta Italia ne ha avuto un assaggio. Fisico scolpito dalla danza e colori mediterranei. Se a ciò si aggiunge il fatto che il suo abito vada lentamente giù, lasciandola in intimo, in un gesto di seduzione per il suo uomo, il gioco è fatto. Tissot ha giocato con i cuori degli spettatori, che non volevano altro che rivedere quella scena ancora e ancora, one more time per l’appunto, ed è proprio ciò che accade.

Monica Bellucci per Dolce & Gabbana

Nel 1994 Giuseppe Tornatore ha realizzato un corto più che una pubblicità per Dolce & Gabbana, ponendovi al centro quella che per molti è la donna più bella al mondo, Monica Bellucci. Giovanissima, sembra quasi anticipare le atmosfere di Malena, divenendo un sogno erotico senza mostrarsi affatto. Ecco la genialità dello spot, che lascia tutto all’immaginazione dello spettatore e di quel giovane pescatore ammaliato, come tutti noi.

Uma Thurman sexy per Schweppes

Il fascino inconfondibile di Uma Thurman è qualcosa che ha stregato Hollywood, per quanto questa dea non rientrasse nei canoni standard di bellezza del grande schermo. Distesa su quel divano, per ciò che si è trasformato in uno sport epocale, gioca con la rima Schweppes-sex, e così spiega a un impacciato giornalista che è tutto vero ciò che si dice sul suo conto. L’adora e deve averne sempre, ogni giorno.

Le gambe di Kim Basinger

Kim Basinger sfoggia gambe da sogno nella storica pubblicità di Golden Lady. Alla dogana viene beccata con un bel po’ di collant nel cofano della sua auto e allora? Con la stessa sensualità di 9 settimane e 1/2 decide di mostrare alla guardia di frontiera che utilizzo intende farne, sconvolgendone i sensi.

La sensualità di Jared Leto

Non soltanto spot al femminile rimasti nella storia. Basti pensare a Jared Leto nello spot di Gucci. Anche in questo caso ci si ritrova dinanzi a un corto, del quale esiste anche una director’s cut diffusa online. A regnare sono le atmosfere sensuali. Conta ciò che si lascia intendere più che ciò che viene fatto vedere. Sguardi e mani si intrecciano in un gioco che si vorrebbe non finisse mai.

George Clooney sex symbol

George Clooney ha reso i suoi sport della Nespresso tanto famosi e iconici quanto suoi film. In poche battute e mosse è stato in grado di trasformare le sensazioni emanate dall’aroma di un caffé in un emblema di fascino e sensualità.

Gli uomini di Dior

Come detto, anche la bellezza maschile è stata ampiamente sfruttata per spot che hanno fatto la storia. Si è molto parlato negli ultimi anni di Johnny Depp nella versione maledetta offerta da Dior, che continua a volerlo come testimonial. Negli anni, però, di spot epocali il brand ne ha sfornati non poco. Non dimenticheremo le versioni con Alain Delon, Jude Law e Robert Pattinson, ad esempio.