Jared Leto, l’omaggio alla mamma e alle donne che dovremmo ricordare

Fonte: Getty Images Jared Leto e sua madre Costance

È un’amica, la migliore in assoluto, è un’attenta osservatrice e una generosa ascoltatrice. È una maestra di vita, una consigliera e una guida. È un punto di riferimento, un faro che illumina la notte più scura. Tanti ruoli, questi, che convergono in uno solo. Il più importante, unico e inimitabile: quello della mamma.

Che il legame che ci unisce alle nostre mamme è forte, eterno e indissolubile, lo sappiamo tutti. E lo sa anche Jared Leto che, in un discorso fatto durante il Cannes Lions Festival, ha celebrato proprio sua madre e tutte le donne del mondo.

Del resto l’attore, cantante e musicista statunitense, non ne ha mai fatto un segreto di quel rapporto speciale che esiste da sempre tra lui e sua madre. A lei, infatti, ha dedicato la vittoria dell’Oscar come migliore attore non protagonista per la pellicola Dallas Buyer Club nel 2014.

Costance Leto, la mamma di Jared

Frontman dei Thirty Seconds to Mars, compositore e musicista, attore di talento e regista cinematografico: ecco chi è Jared Leto, un artista a tutto tondo con una carriera costellata da successi mondiali.

In questi anni, dove l’artista ha popolato il grande schermo davanti e dietro le telecamere, e ha calcato i palchi del mondo, lo abbiamo visto più volte accompagnato da diverse donne. Compagne, fidanzate che poi sono diventate ex e amiche. Una presenza femminile, però, è sempre stata una figura costante nella sua vita. Si tratta di sua madre, Costance Leto.

In diverse occasioni, infatti, il frontman dei Thirty Seconds to Mars ha parlato di lei, della donna più importante della sua vita, per celebrarla e per presentarla al mondo. Molto spesso, infatti, è proprio Costance ad accompagnare suo figlio agli eventi mondani e alle premiazioni della star.

Jared è cresciuto insieme a sua madre, a suo fratello maggiore Shannon, anche lui attore e musicista, e a suo nonno materno. Il padre, invece, ha abbandonato la famiglia quando lui era solo un bambino. Una ferita, questa, di cui l’attore parla con rammarico, pur ammettendo che se oggi è diventato l’artista di successo che conosciamo è soprattutto grazie a sua madre, sua migliore amica e punto di riferimento.

“Io, cresciuto da una meravigliosa mamma single”

Jared Leto, dicevamo, ha parlato di sua madre e del rapporto che li lega in diverse occasioni dichiarando tutto il suo riconoscimento nei confronti della donna che l’ha cresciuto da sola. Proprio in occasione del Cannes Lions Festival, infatti, l’attore ha voluto dedicare alla donna più importante della sua vita, presente alla premiazione, l’Oscar vinto per l’interpretazione nel film in Dallas Buyers Club. Un discorso, il suo, che non solo celebra sua madre, ma tutte le donne e il loro potere di cambiare il mondo.

“Ho indossato i tacchi, ho messo i collant e tutto il resto, quindi conosco il vostro dolore, signore” – ha detto ironicamente Jared Leto per poi tornare a parlare di Costance – “Come molti di voi sanno, sono stato cresciuto da una meravigliosa mamma single. E quindi sono del tutto a favore delle donne che occupano posizioni chiave e che hanno il potere per cambiare il mondo in cui viviamo”.