Ashley Olsen mamma “a sorpresa”: tutte le gravidanze segrete delle celebrity

Mamme e papà vip del 2023

Quando si pensa alle celebrità, spesso si immagina che ogni aspetto delle loro vite sia sotto i riflettori. Tuttavia, ci sono momenti in cui anche le star più famose scelgono di mantenere segreti i loro momenti più intimi. Un esempio eclatante è quello di Ashley Olsen, la famosa gemella dell’indimenticabile coppia televisiva. Ma non è l’unica. Nel mondo delle celebrità, le gravidanze segrete sono diventate un argomento di interesse e mistero. Scopriamo insieme le storie di alcune di queste star che hanno deciso di tenere lontano dai riflettori la gioia della maternità.

Ashley Olsen è diventata mamma “a sorpresa”

Ashley Olsen, insieme alla sua gemella Mary-Kate, ha fatto parte del mondo dello spettacolo fin da giovane. Dopo anni di carriera in televisione e nel mondo della moda, Ashley ha sorpreso tutti diventando mamma. Nel dicembre del 2022, la coppia formata da Ashley Olsen e Louis Eisner ha dato il benvenuto al loro primo figlio, riporta TMZ. Il nome del bambino è Otto, e è arrivato “alcuni mesi fa” a New York. Ashley è sempre stata una persona molto riservata, soprattutto rispetto al passato, quando era più presente nell’occhio del pubblico. Tuttavia, fonti vicine alla coppia rivelano che sia Ashley che Louis sono entusiasti e felici del loro piccolo Otto.

Le gravidanze segrete delle celebrity

Ashley Olsen non è l’unica celebrity a scegliere di mantenere segreta la gravidanza. Nel mondo delle star, è diventato abbastanza comune nascondere la gioia della maternità fino all’ultimo momento. Un esempio notevole è stato quello di Kylie Jenner, che ha annunciato la nascita di sua figlia Stormi solo dopo il parto. Nonostante sia una delle personalità più seguite sui social media, Kylie è riuscita a nascondere la gravidanza al pubblico, dimostrando che è ancora possibile mantenere un segreto anche nell’era dei social.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova

Anche altre coppie hanno scelto di vivere le loro gravidanze lontano dai riflettori. Un esempio è quello di Enrique Iglesias e Anna Kournikova. La coppia ha mantenuto una relazione privata e riservata, apparendo raramente insieme in pubblico. Hanno persino tenuto top secret il loro matrimonio nel 2010. Nel 2017, la coppia ha annunciato la nascita dei loro gemelli, Nicholas e Lucy, rompendo finalmente il silenzio e condividendo la loro gioia con il mondo.

Alexis Bledel e Vincent Kartheiser

La gravidanza segreta non riguarda solo le star di Hollywood, ma anche le attrici televisive. Alexis Bledel, nota per il suo ruolo in “Gilmore Girls”, ha tenuto nascosta la sua gravidanza fino ai sei mesi del suo bambino. La notizia è stata rivelata da Scott Patterson, suo collega nella serie. Anche il matrimonio della coppia era stato tenuto segreto. Questi esempi dimostrano che anche nel mondo delle celebrità, la privacy è un valore importante, specialmente quando si tratta di momenti così personali come la gravidanza.

La ammirevole gravidanza segreta di Amanda Seyfried

Nel mondo delle celebrità, dove ogni movimento viene spesso scrutinato, è raro che una stella riesca a mantenere segreta una gravidanza lontano dai riflettori. Tuttavia, nel 2020, la bellissima Amanda Seyfried è riuscita proprio in questo, rendendo la sua gravidanza uno dei segreti meglio custoditi dell’anno. Ma l’approccio unico di Seyfried alla gravidanza non si è fermato solo a nasconderla dal pubblico. Ha scelto un percorso ancora più non convenzionale, utilizzando l’annuncio della gravidanza per sensibilizzare e raccogliere fondi per cause benefiche a lei care. Ecco infatti che, invece di un tradizionale annuncio o una copertina esclusiva per una rivista, la Seyfried ha scelto di condividere la notizia attraverso le piattaforme dei social media di INARA e War Child, due associazioni benefiche per l’infanzia che si concentrano nel fornire aiuto ai bambini colpiti dalla guerra in zone di conflitto. Nel suo annuncio, Seyfried ha abilmente spostato i riflettori da sé e li ha indirizzati verso una causa più grande. Incoraggiando i suoi seguaci e fan a donare a queste associazioni in occasione della sua gravidanza, ha trasformato ciò che avrebbe potuto essere un semplice annuncio in un appello all’azione che avrebbe beneficiato chi ne aveva bisogno.