Tosse: i rischi ed i rimedi che devi conoscere se sei in gravidanza

La tosse in gravidanza non è solo sintomo di una banale influenza, per questo bisogna indagarne le cause e rivolgersi subito al medico. I rischi possono essere anche molto gravi.

La tosse può colpire anche le donne in gravidanza, in qualunque stagione e, quando lo fa, ci si interroga sulle cause e sui rischi che potrebbero abbattersi sul feto, e sui rimedi da porre in essere il prima possibile per evitare che lo stato della donna peggiori.

Le donne in gravidanza non sono immuni da virus, batteri, infezioni di qualunque genere ma per fortuna, sempre con il consenso del proprio medico di fiducia, se si rende necessario, l’assunzione dei farmaci non è preclusa. Vien da sé che comprendere il prima possibile cause e sintomi che possono inficiare sulla stato di salute della gestante, è essenziale e deve avvenire il prima possibile, in quanto c’è in gioco la gravidanza stessa e la vita del feto quanto quello della futura mamma. E questo vale anche in caso di tosse, secca, grassa e/o persistente.

I nove mesi di gravidanza sono caratterizzati da grandi cambiamenti per la donna quanto per il bambino/a, settimana dopo settimana, il feto cresce protetto dalla placenta. Il primo trimestre è quello più delicato, nel quale avvengono maggiori aborti spontanei, per questo è necessario non sottovalutare mai alcun sintomo, e rivolgersi sempre al/alla ginecologo/a, in presenza di qualsiasi dubbio. Meglio fare una domanda in più che peccare di leggerezza.

Tutta questa premessa per sottolineare l’importanza di non trascurare neanche quella che appare come una normale tosse di stagione, secca o grassa che sia, se siamo donne in stato interessante. Non strapazziamoci, non trascuriamoci, non aspettiamo che le cose passino da sole. Facciamo una telefonata al nostro/a professionista di fiducia, anche qualora preferissimo iniziare con i tipici rimedi naturali in caso di tosse, chiediamo a lui/lei cosa ne pensi.

Tosse in gravidanza: le cause

Abbiamo chiesto al dottor Antonio Simone Laganà, ginecologo, quali possano essere le principali e più comuni cause della tosse in gravidanza, quali siano i rimedi e le cure, ed infine quali i rischi per la mamma ed il bambino, oltre che i consigli medici per prevenire l’insorgere ed il persistere di tale fenomeno.

“La tosse in gravidanza può comportare alcuni rischi, per cui non va sottovalutata ma va trattata all’insorgenza del sintomo, sia che si tratti di tosse secca o grassa, consultando il proprio medico, che dovrà valutarne l’origine e che indicherà una terapia idonea. Essa potrebbe essere dovuta a un’infezione virale (influenza) o batterica o potrebbe essere anche conseguenza di allergie.”.

Tosse secca, tosse grassa in gravidanza

Conoscere la differenza fra tosse grassa e tosse secca può essere importante per capire quali sono i rimedi da adottare.

La tosse secca è caratterizzata dall’assenza di muco o di catarro. Spesso è il primo sintomo di infezioni virali che coinvolgono naso e bocca, ma può essere causata anche da sostante in grado di irritare le vie respiratorie, o da batteri.

La tosse grassa, al contrario, è caratterizzata dalla presenza di muco o di catarro. In alcuni casi rappresenta la seconda fase di quell’infezione alle vie aeree non curata in precedenza, e che si era presentata con i primi colpi di tosse secca.

Ovviamente, la tosse può essere anche il sintomo di malattie gravi e/o croniche. Per questo è importantissimo riferire al/alla specialista in quale stadio della gravidanza la tosse si sia presentata, come,e se ne soffrivamo anche prima.

Tosse e gravidanza: i rischi per il feto e per la mamma

“La gestione precoce dell’influenza o di altre infezioni dell’apparato respiratorio, durante la gravidanza, è importante per prevenire complicanze più gravi per la madre e il feto.

Per quanto riguarda i potenziali rischi in gravidanza, la tosse in sé non espone il feto ad alcun rischio, ma in casi estremi la tosse persistente può stimolare le contrazioni uterine e aumentare la probabilità di parto prematuro,. Inoltre, può causare un indebolimento del pavimento pelvico che è bene, in gravidanza, si mantenga tonico ed elastico”.

Tosse e gravidanza: i consigli del ginecologo

La tosse in gravidanza, anche al di là dei rischi, può rappresentare una grande noia per la gestante, già impegnata a combattere altri fastidi: dalle nausee, ai disturbi intestinali, ai dolori articolari ed anche a quelli conseguenti al cambiamento del proprio corpo e ai tanti pensieri ed incertezze legati al suo nuovo stato. Per questo, curare tempestivamente la tosse, ma ancora di più prevenirla, è molto importante. Sono tanti i rimedi per contrastare la tosse in gravidanza, come ci racconta Laganà.

“Ci sono diversi rimedi che possono essere utilizzati per alleviare la tosse in gravidanza in modo sicuro per la gestante e per il feto. È sempre importante consultare il proprio medico prima di prendere qualsiasi farmaco o di intraprendere qualsiasi trattamento durante la gravidanza.

Idratarsi, bevendo molti liquidi, può mantenere le vie respiratorie umide e aiutare a ridurre la tosse: questo è il primo rimedio per contrastare la tosse ad uno stato iniziale. Possono essere d’aiuto anche altri rimedi come assumere miele (assicurandosi che sia pastorizzato), sciogliendolo in acqua calda con del succo di limone o nel latte caldo, anche fare suffumigi con acqua calda e bicarbonato. Inoltre, ove il medico lo ritenga necessario e dietro sua indicazione, la tosse nelle gestanti può essere curata con aerosol. Se la tosse fosse particolarmente fastidiosa o persistente, il proprio medico/ginecologo potrebbe consigliare farmaci sicuri durante la gravidanza, da assumere attraverso diverse vie di somministrazione”.

Tosse durante la gravidanza: cosa fare, come prevenirla

In generale, ci sono dei principi base che possono aiutarci a prevenire e a trattare disturbi come la tosse, in gravidanza. Ovviamente si parla dei casi in cui essa non sia sintomo di patologie e/o stati cronici da comunicare tempestivamente al ginecologo, anche preesistenti alla gestazione. Ricordiamoci infatti che, non appena scoperto il proprio stato interessante, scatta un iter ben preciso di esami, ecografie e visite, durante le quali è necessario parlare del proprio stato di salute, presente e passato, come anche di patologie che hanno colpito la nostra famiglia di origine, in modo che l’esperto/a sappia quale sia lo stato clinico nel quale inquadrare la nostra gravidanza.

5 accorgimenti per prevenire /trattare la tosse in gravidanza:

ascoltare il proprio corpo (riposare il giusto); idratarsi con acqua, frutta e verdura; fare una dieta sana e variegata; affrontare subito il mal di gola (rimedi naturali, gargarismi etc); contrastare la secchezza della gola controllando l’umidità della casa.