Alexis Bledel di “Una mamma per amica” divorzia dopo 8 anni: cosa fa oggi

Alexis Bledel e Vincent Kartheiser: l’addio dopo 8 anni di matrimonio

Alexis Bledel e Vincent Kartheiser si separano dopo 8 anni di matrimonio. La coppia di attori, molto popolari nel cinema e nella televisione americana, ha deciso di dirsi addio come confermato dal team dell’attore a The Hollywood Reporter. Sarebbe stato proprio lui a chiedere il divorzio lo scorso 10 agosto, mentre i rappresentanti dell’attrice preferirebbero al momento non rilasciare alcuna dichiarazione.

I segnali di una presunta crisi si sono visti proprio nell’ultimo periodo: nessuno dei due ha infatti condiviso più nulla di pubblico sulla loro relazione, ora destinata ai titoli di coda. La coppia si è conosciuta nel 2012 sul set di Mad Men, la serie televisiva vincitrice di un Emmy: Kartheiser interpretava Pete Campbell mentre la Bledel ha recitato nel ruolo di Beth Dawes in tre episodi della quinta stagione.

Galeotto è stato dunque il set, in cui la coppia si è conosciuta e ha collaborato, per poi frequentarsi anche lontano dai riflettori dello spettacolo ed innamorarsi. Il matrimonio è stato celebrato nel 2014 e, nell’autunno del 2015, è nato il loro unico figlio. “È qualcosa che ho capito sulle cose più importanti della mia vita” aveva rivelato Kartheiser a Vulture nel 2014 in riferimento alla riservatezza della loro relazione. E aveva aggiunto: “Se lo condivido con il mondo e apro quella porta alla loro rabbia fumante di cui hanno bisogno per uscire o alla loro adorazione che vogliono ostentare, lo diminuisce. Lo sminuisce, lo indebolisce”.

Chi è Vincent Kartheiser, attore di celebri film e serie tv

Alexis Bledel e Vincent Kartheiser sono rimasti uniti in tutti questi anni anche grazie alla passione comune per la recitazione. L’attrice è divenuta famosa nel ruolo di Rory Gilmore nella fortunatissima serie tv Una mamma per amica, ma anche Kartheiser vanta una ricca carriera alle spalle, vissuta sul set di popolari pellicole e serial americani.

Appassionato sin da bambino di cinema e televisione, debutta sul grande schermo nel 1993 con un piccolo ruolo nel film Qualcuno da amare. Le collaborazioni con i grandi nomi del cinema arrivano negli anni successivi: nel 1997 recita al fianco di James Woods e Melanie Griffith nella pellicola Un altro giorno in paradiso. Nel 1999 approda in tv nella serie E.R. – Medici in prima linea, nel 2002 fa parte del cast della serie Angel, sino alla sua consacrazione nel 2007 quando prende parte alla serie Mad Men. Set che fu galeotto per conoscere Alexis Bledel e per dare vita ad una lunga storia d’amore, ora tramontata.

Alexis Bledel: cosa fa oggi l’attrice

Il 2000 è stato un anno spartiacque per la carriera di Alexis Bledel, che ha debuttato nella serie Una mamma per amica diventandone un’icona. 7 anni di grandi successi sul set per lei e le “Gilmore Girls”, che sono entrare di diritto nella storia della tv grazie all’ottimo seguito. Ma che cosa fa oggi la Rory Gilmore della serie che l’ha consacrata nel panorama cinematografico internazionale?

La Bledel non ha mai abbandonato il suo amore originario, il cinema, sebbene negli ultimi anni abbia significativamente ridimensionato la sua attività sul set. Poche collaborazioni e pochi ruoli, ma comunque ben mirati: come il caso della sua Emily nella fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, andata in onda dal 2017 al 2021. Un successo planetario e che ha riportato alla ribalta il suo innegabile talento: l’attrice ha infatti vinto il Premio Emmy come miglior attrice guest star in una serie drammatica.