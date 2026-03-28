Gli Oscar lasciano Hollywood: ecco dove si terranno dal 2029

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA La notte degli Oscar trasloca da Hollywood

Dopo oltre due decenni nello stesso luogo simbolo, gli Oscar si preparano a voltare pagina. A partire dal 2029, infatti, la cerimonia più importante e attesa del cinema mondiale cambierà scenario segnando una svolta che punta a rinnovare l’immagine dell’evento e a intercettare un pubblico sempre più internazionale. Niente più Hollywood, quindi, ma allora dove si terranno le premiazioni nei prossimi anni? Nessuna paura, si rimane sempre nella Città degli Angeli.

Gli Oscar lasciano Hollywood: la nuova location

La notizia è ufficiale: gli Oscar abbandoneranno lo storico e iconico Dolby Theatre di Hollywood per trasferirsi al Peacock Theater, situato nel complesso L.A. Live, proprio nel centro di Los Angeles. Un cambiamento importante che arriva dopo oltre vent’anni in cui la Walk of Fame è stata il centro nevralgico della notte delle stelle.

Il nuovo spazio, più ampio e moderno, permetterà di ospitare un numero maggiore di spettatori e di ripensare completamente l’esperienza della cerimonia, anche dal punto di vista scenografico e tecnologico. Non si tratta quindi di un semplice trasloco, ma di un vero e proprio restyling dell’evento.

L’accordo con AEG e la rivoluzione per gli Oscar

Dietro questo cambiamento c’è un accordo di lungo periodo tra l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences e AEG, società leader nella gestione di grandi eventi e strutture per l’intrattenimento. L’intesa garantirà la nuova sede degli Oscar almeno fino al 2039.

“Siamo entusiasti di collaborare con una realtà globale come AEG”, hanno dichiarato l’amministratore delegato dell’Academy Bill Kramer e la presidente Lynette Howell Taylor in un comunicato. “La loro esperienza nella costruzione e gestione di spazi per spettacoli dal vivo tecnologicamente avanzati non ha eguali.”

Dello stesso tono anche le parole di Todd Goldstein, chief revenue officer di AEG: “L.A. Live è stato progettato per ospitare i momenti che definiscono la cultura e non esiste un palcoscenico globale più grande degli Oscar. Siamo orgogliosi di collaborare con l’Academy per reinventare l’aspetto e l’atmosfera degli Oscar negli anni a venire”.

Il complesso L.A. Live, dove si trova il Peacock Theater, è già una delle location più iconiche per grandi eventi: qui si tengono cerimonie come gli Emmy Awards e importanti appuntamenti musicali come gli American Music Awards e gli MTV Video Music Awards. Un contesto tutt’altro che sconosciuto, quindi, che promette di dare agli Oscar una nuova energia.

Una cerimonia in streaming

Ma la rivoluzione non riguarda solo la location. Dal 2029, infatti, gli Oscar saranno trasmessi in streaming globale su YouTube, segnando la fine di una lunga era televisiva legata alla rete ABC, che ha accompagnato la cerimonia per oltre mezzo secolo.

Una scelta strategica, pensata per rilanciare l’interesse verso uno show che negli ultimi anni ha registrato un calo di ascolti. L’obiettivo è chiaro: raggiungere un pubblico più giovane e connesso, abituato a fruire contenuti in modo immediato e digitale. Ma questo riguarderà anche l’Italia? Non c’è ancora nulla di certo, ma sembrerebbe di sì: da quello che è trapelato lo streaming sarà in esclusiva su YouTube e quindi si potrà guardare da ogni paese in cui è accessibile la piattaforma.

La storia degli Oscar fuori Hollywood

Anche se la notizia può sembrare clamorosa, non è la prima volta che gli Oscar cambiano sede. Nel corso della loro lunga storia, iniziata nel 1929, la cerimonia si è spostata più volte tra diverse location di Los Angeles. Solo nel 2002 gli Academy Awards hanno trovato una casa stabile al Dolby Theatre, diventando un appuntamento fisso nel cuore di Hollywood. Il trasferimento del 2029 rappresenta quindi una nuova fase, più che una rottura con il passato.