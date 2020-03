Chi è Caterina Cimmino, la moglie di Fulvio Collovati

editato in: da

Caterina Cimmino è la moglie dell’ex calciatore Fulvio Collovati, una delle stelle della nazionale di calcio italiana al mondiale messicano del 1982. Nata a Napoli il 16 aprile 1962, Caterina Cimmino è una celebre giornalista (è iscritta dal 1991 all’elenco dei pubblicisti), opinionista e conduttrice televisiva. La Cimmino ha conosciuto il marito quando aveva solo 16 anni durante una festa a Cassano Magnago. Anche se ai tempi lui era già un calciatore famoso, lei, come svelato nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa a Libero, era totalmente ignara di chi fosse.

Dopo questo incontro è scoppiato l’amore e, tre anni dopo, è arrivato il matrimonio. Nel 1984, i due hanno accolto Celeste, oggi avvocato. Dieci anni dopo, per la precisione il 19 ottobre 1994, è arrivata la secondegenita Clementina. Per quanto riguarda la vita professionale di Caterina Cimmino – nota mediaticamente soprattutto come Caterina Collovati – ricordiamo la partecipazione al programma di Rete 4 Caccia al 13, così come la conduzione di Calciomania.

Caterina Cimmino in Collovati ha co-condotto assieme a Maurizio Mosca e ad altre mogli di calciatori anche la striscia L’Appello del Martedì, programma considerato la risposta delle reti Mediaset a Il Processo del Lunedì, trasmissione dove ha lavorato tra il 1992 e il 1993. Negli anni successivi, sono arrivate per lei altre conduzioni su Canale Italia, Tele Nord e Odeon TV.

Nel 2013 ha iniziato l’avventura televisiva di Detto da Voi, trasmissione inizialmente proposta da Canale italia e oggi su Telelombardia. In questo salotto televisivo, approfondisce diverse tematiche di attualità grazie all’intervento di giornalisti, psicologi ed esponenti del mondo politico. Dal 2019 è presente come opinionista in alcuni programmi di Barbara D’Urso.

La giornalista e conduttrice, ospite della puntata del 4 marzo 2020 di Vieni Da Me, è presente su Instagram con un profilo che aggiorna costantemente. Su questo canale ironizza sulla scelta, criticata da molti, di presentarsi mediaticamente con il cognome del marito: nella bio, infatti, si definisce “moglie di…” (ma anche “mamma, giornalista con un pensiero forte e indipendente”). Sul suo profilo Instagram, Caterina condivide sia scatti legati al lavoro, sia foto in compagnia del marito – del quale in passato, secondo quanto dichiarato da lei stessa, è stata gelosissima – e delle figlie. Non mancano anche gli amatissimi cani di famiglia, Nina e Lola.