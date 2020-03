Caterina Balivo, Flora Canto si confessa a Vieni da Me su Enrico Brignano

editato in: da

Caterina Balivo, Vieni da me 2019-2020: look e curiosità

Dopo l’intervista della Cassettiera con Fulvio Collovati, Caterina Balivo ospita a Vieni da Me Flora Canto, la compagna di Enrico Brignano, che si sottopone al gioco delle palette.

La bella Caterina accoglie i suoi ospiti con un look accollatissimo: un lungo abito nero in maglia che aderisce perfettamente al fisico asciutto della presentatrice con bottoncini d’oro laterali e degli orecchini pendenti stratosferici. Una mise sensuale e coprente, scelta forse per evitare il rischio di incidenti osé con scollature audaci, come è avvenuto durante l’intervista a Michele Zarrillo.

Flora Canto vive un momento felice sia nella vita privata che in quella professionale. Ma c’è ancora qualcosa che le manca, la fede al dito. Nonostante sia insieme a Brignano da diversi anni, il matrimonio non è ancora arrivato. A questo punto la Balivo punzecchia Flora e mostra un’intervista rilasciata da Enrico dove afferma che le farà fare un giro in elicottero durante il quale le chiederà di sposarlo.

La reazione della Canto? Cerca la paletta con “pinocchio“, come dire che questo matrimonio è ben lungi da arrivare. Anzi Flora ne approfitta per fare un confronto tra il compagno e Collovati che ha sposato sua moglie, Caterina Cimmino, due volte. Alla Balivo l’ex calciatore ha proprio confessato di aver trovato l’amore della sua vita: “Franco Baresi fu l’artefice della conoscenza tra me e mia moglie. Lei aveva 16 anni e io 21. Mi ha conquistato chiedendomi ‘di cosa ti occupi?’. Giocavo già al Milan da due anni ed è stata la donna della mia vita”. I due stanno insieme da 40 anni.

La presentatrice precisa però che è stata la Cimmino a organizzare le nozze, dunque se vuole farsi sposare dovrà darsi da fare…. Lei pensa a un matrimonio alle Maldive ma in fondo andrebbe bene anche Fregene. Enrico le aveva promesso che quando la figlia Martina sarebbe stata in grado di portare le fedi, l’avrebbe sposata. Ma ancora non si è concretizzato nulla.

Anche senza anello al dito, Flora ed Enrico, che hanno 17 anni di differenza, sono molto innamorati. La conferma arriva dalle foto che l’ex tronista pubblica sul suo profilo Instagram dove non mancano baci appassionati con Brignano.