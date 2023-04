Bonnie Wright è incinta: la Ginny di “Harry Potter” aspetta il primo figlio

Fonte: IPA Bonnie Wright è incinta: Ginny di Harry Potter diventerà mamma

Bonnie Wright è incinta del primo figlio. L’attrice, divenuta celebre per il ruolo di Ginny in Harry Potter ha condiviso la splendida notizia sui suoi social. Uno scatto splendido, che ha fatto impazzire i suoi fan, accanto a suo marito Andrew Lococo, con il quale si è sposata a marzo 2022.

Bonnie Wright è incinta: quando partorità

I film della saga di Harry Potter li mostrerà sempre come giovanissimi ma il tempo passa per tutti e i progetti di vita non attendono. Lo sa bene Bonnie Wright, che a 32 anni ha annunciato al mondo che diventerà madre.

Ginny Weasley ha trovato un “babbano” di cui si è innamorata, Andrew Lococo, divenuto suo marito lo scorso anno. La foto non lascia dubbi, considerando l’evidenza del pancino: “Io e Andrew non vediamo l’ora di poter incontrare il nostro bambino nei prossimi mesi e diventare genitori”. Non si conosce il periodo in cui dovrebbe dare alla luce il suo piccolo ma, stando alle indiscrezioni online, il piccolo Weasley, in tanti lo chiameranno di certo così, verrà al mondo tra ottobre e novembre 2023.

Una coincidenza davvero incredibile, considerando come sia da poco giunto l’annuncio di Daniel Radcliffe, padre per la prima volta. Seppur al fianco di altre persone, l’attore è fidanzato con Erin Darke, Harry e Ginny hanno creato una propria famiglia, che di certo sarà avvolta dal calore dei milioni di fan nel mondo.

Bonnie Wright oggi: dove vive Ginny

A marzo 2022 Bonnie Wright e Andrew Lococo si sono sposati presso il The Ecology Center di San Juan Capistrano, in California. Una giornata splendida, raccontata sui social il giorno dopo con grande entusiasmo.

Dopo il grande successo ottenuto nei panni di Ginny Weasley nella saga di Harry Potter, la giovane attrice e modella non è stata di certo al centro della scena. Molti fan l’hanno rivista sullo schermo in occasione dello speciale per il ventesimo anniversario dell’inizio della saga. Ciò porta molti a chiedersi cosa faccia Bonnie Wright oggi.

Sappiamo che è incinta e si sta preparando a diventare madre per la prima volta, ma dai Doni della Morte – Parte 2 del 2011 fino al 2023 com’è cambiata la sua vita. È diventata una regista e produttrice, fondando la propria compagnia cinematografica nel 2012, la BonBonLumiere. Nello stesso anno ha fatto il suo debutto dietro la macchina da presa con Separate We Come, Separate We Go, presentato a Cannes.

Ha poi recitato in Before I Sleep e The Sea, tra le altre cose, dirigendo svariati video musicali negli ultimi anni. Impegnata nel sociale, è un’attivista legata a svariate tematiche, come l’inquinamento delle plastiche. Nel 2017 si è unita a Greenpeace ed è ambasciatrice di Lumos, onlus dedicata ad aiutare i bambini nel mondo, fondata da J.K. Rowling.

Col tempo è anche divenuta una scrittrice e nel 2022 ha pubblicato un libro dal titolo Go Gently: Actionable Steps to Nurture Yourself and the Planet. Sappiamo di lei che è vegetariana e che, dopo alcuni anni a Los Angeles, si è trasferita a San Diego. Ecco dove vive Bonnie Wright, felice al fianco di suo marito, con il quale è stata a lungo fidanzata dopo l’addio all’attore Jamie Campbell Bower nel 2012, insieme con due gatti e un cane. Che dire, a breve la famiglia sarà ancora più grande.