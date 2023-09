Fonte: Ansa Che fine hanno fatto i protagonisti di Harry Potter

Ce la ricordiamo nei panni della piccola Ginny Weasley nella saga di Harry Potter: dolce, coraggiosa e super innamorata del protagonista. Ora Bonnie Wright è cresciuta e annuncia la nascita del suo primo bambino insieme al marito Andrew Lococo.

“Harry Potter”, Bonnie Wright è mamma: la dolce dedica

L’attrice ha deciso di condividere la notizia della nascita del suo primo figlio sui social scrivendo una tenerissima dedica con uno speciale ringraziamento a tutti coloro che sono stati vicini a lei e al marito durante questi mesi. “Salutate Elio Ocean Wright Lococo nato in casa martedì 19 settembre. Siamo tutti sani e felici. Io e Andrew siamo così innamorati del nostro sole! Siamo così grati al nostro team di nascita che ci ha tenuto per mano per tutto il tempo e ha reso il viaggio così gioioso e in espansione. La nascita è l’esperienza più selvaggia! Le nostre perfette e amorevoli ostetriche Tiffany e Taylor la nostra saggia e meravigliosa doula Patti il nostro medico Phabby se avessimo avuto bisogno di trasferirci. In questi giorni di guarigione post-partum siamo stati visitati da alcuni angeli. Grazie a @ccmeyer per il suo corso incredibilmente informativo che ho seguito nelle prime settimane di gravidanza. Gli operatori del parto sono incredibili! Infine, grazie ad Andrew, la mia roccia per tutto il parto, letteralmente, perché mi sono stretta a te e non hai mai vacillato. Elio ha il papà più tenero e affettuoso. Ok, la lunga didascalia ormonale ed emotiva è finita!”

Il piccolo Elio Ocean Wright Lococo è nato il 19 settembre con un parto in casa, cosa che ha spinto i due genitori ad avere un vero e proprio team che li aiutasse a far nascere il bambino, salvaguardando la salute di madre e figlio. L’attrice ha anche voluto spendere parole bellissime per il marito, che le è stato accanto per tutto il tempo del parto. A congratularsi con la coppia non potevano mancare i componenti del cast della saga di Harry Potter, con cui Bonnie Wright ha condiviso ben otto film interpretando la dolce metà di Daniel Radcliffe.

Tra gli auguri svetta quello di Evanna Lynch, la stravagante Luna Lovegood della casa di Corvonero, che si è congratulata con la coppia commentando la tenera foto e aggiungendo un curioso Fun Fact che non passerà inosservato gli amanti della saga: “Awwww complimenti Bonnie e Andrew!!! Benvenuto sulla Terra, Elio Ocean!!! ps. Gemello del compleanno di Hermione, sono sicuro che te l’hanno detto!!”

Il primo figlio della coppia più bella

I nuovi genitori si sono incontrati per la prima volta nel 2020, e da quel momento non si sono più lasciati. L’attrice ha deciso di seguire il suo sogno d’amore e ha lasciato Los Angeles per trasferirsi a San Diego, città in cui vive con Andrew e il loro nuovo bambino. A marzo 2022 la coppia si è sposata in una cerimonia all’aperto in California.

Un anno dopo, durante il loro anniversario, hanno deciso di annunciare l’arrivo del loro primo figlio. La ex maghetta di Harry Potter aveva pubblicato una foto di lei e il marito abbracciati con un meraviglioso pancione. “Stiamo per avere un bambino! Siamo così entusiasti di condividere questa bellissima terra con loro. Che viaggio selvaggio e umiliante è la gravidanza, che si trasforma per fare spazio alla nuova vita. Andrew e io non vediamo l’ora di conoscere il nostro bambino più avanti nel corso dell’anno e di diventare genitori. Sembra che stiano venendo a salutarci nella piccola sfera arcobaleno che attraversa la mia pancia.”