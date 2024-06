“Harry e Meghan sono molto innamorati”: parla una star di Suits

Fonte: IPA Harry e Meghan

Da quando si sono allontanati dalla Royal Family, Harry e Meghan trascorrono una vita serena e discreta in California. La coppia, ad eccezione di eventi benefici e viaggi semi-istituzionali, si è mostrata poche volte in pubblico, alimentando la curiosità dei fan sul loro matrimonio. A tranquillizzare questi ultimi, ci ha pensato un ex collega della Markle, che ha raccontato come i due siano “molto innamorati”.

“Meghan e Harry sono molto innamorati”: parla un attore di Suits

Nessuna crisi all’orizzonte tra Harry e Meghan: parola di Wendell Pierce, che ha condiviso il set con la Markle durante la serie Suits. L’attore ha rivelato a People alcuni dettagli sulla coppia, tranquilizzando i fan: “Quando li ho incontrati lo scorso anno mi sembravano molto innamorati. Meghan si trovava in città per ritirare un premio, quindi ho avuto modo di salutare lei, Harry e i bambini. Erano innamorati e molto felici, che è la cosa più importante” ha spiegato l’attore. Pierce, che nel legal drama vestiva i panni del padre del personaggio di Meghan Markle, Rachel Zane, ha inoltre aggiunto che lavorare con la Duchessa si è rivelato molto divertente: “Sul set è stato uno spasso. Da quando è finita la serie, nel 2019, io e lei ci siamo rivisti un paio di volte. Abbiamo parlato del tempo trascorso insieme, del quale abbiamo entrambi uno splendido ricordo “.

Nonostante siano passati molti anni dall’ultima stagione della serie, Suits sembra aver ritrovato nuova popolarità sulle piattaforme di streaming, anche in virtù dell’annunciato spin-off Suits LA: “Ci sarà una nuova generazione di personaggi, e sono certo che alcuni di noi avranno un cameo, ma è bellssimo che ci sia una rinascita dello show”. Si è spesso parlato anche di un possibile ritorno della Markle nella serie che l’ha resa celebre, ma ad oggi una sua partecipazione sembra piuttosto difficile: Meghan è infatti molto concentrata sul progetto American Riviera Orchard.

Meghan Markle e il ricordo di Suits

Meghan Markle ha vestito i panni della para-legale Rachel Zane tra la prima e la settima stagione della serie tv Suits. Nel 2018, tuttavia, decise di dire addio allo show per concentrarsi sulla sua relazione con il Principe Harry, sposato poco dopo. In ogni caso, la Duchessa si è sempre espressa con entusiasmo sul progetto: ” È stato fantastico lavorarci, con un cast e una troupe davvero straordinari. Ci siamo divertiti così tanto” ha dichiarato lo scorso anno ai microfoni di Variety. E in merito al rinovato successo sulle piattaforme di streaming ha spiegato: “Di questi tempi, è difficile trovare una serie della quale puoi goderti così tanti episodi. Perciò potrebbe avere qualcosa a che fare con questo. Ma i buoni show sono eterni”.

Nonostante sia molto legata allo show, Meghan Markle non ha preso parte alla reunion in occasione dei Golden Globes 2024: una decisione che ha diviso l’opinione pubblica, tra chi ha accusato la Duchessa di essere snob e superiore, e chi invece ha letto la sua mossa come un tentativo di non offuscare la visibilità dei suoi ex colleghi. Con i quali, a dispetto di gossip ed indiscrezioni, sembra essere rimasta in ottimi rapporti.