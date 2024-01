Meghan Markle torna a recitare: “Per lei un ruolo da sogno”

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle sarebbe pronta a tornare al suo primo amore: la recitazione. La Duchessa di Sussex, che prima di sposare Harry aveva riscosso grande successo con la serie Suits, avrebbe infatti ricevuto una proposta lavorativa molto interessante. La stampa britannica non ha dubbi: Meghan potrebbe vestire i panni di protagonista proprio in un nuovo spin-off del legal drama, e per lei si tratterebbe di un “ruolo da sogno”.

Meghan Markle pronta a tornare in tv

Dopo essersi allontanata da Londra e aver interrotto i rapporti con la Royal Family, Meghan Markle si è trasferita con suo marito Harry in California, decisa a trascorrere una vita più semplice e lontana dai riflettori mediatici. Negli ultimi anni, la Duchessa di Sussex e il suo consorte si sono dedicati a diversi progetti lavorativi, che non sempre hanno riscosso il successo sperato: dopo un podcast per Spotify e la realizzazione di una chiacchierata docuserie su Netflix, i due sembravano particolarmente interessati al mondo della produzione cinematografica, ed erano riusciti a mettere le mani sui diritti di un noto best-seller da adattare per il piccolo schermo.

Stando alle ultime indiscrezioni della stampa britannica, tuttavia, Meghan sarebbe anche intenzionata a tornare al suo primo amore: la recitazione. La Markle avrebbe infatti ricevuto un’interessante offerta, che la vedrebbe tornare nei panni di protagonista in uno spin-off della serie Suits. Secondo il Mirror, il progetto sarebbe già ben avviato: la NBC Universal avrebbe dato l’ok, e molti episodi sarebbero già stati scritti da Aaron Korsh, creatore dello show originale in onda dal 2011 al 2019.

I creatori del programma vorrebbero ovviamente Meghan Markle come protagonista della serie, consapevoli del grande affetto che gli spettatori hanno sempre dimostrato nei confronti dell’attrice. Secondo The Express, le trattative sarebbero già in corso tra il network televisivo NBC e l’agenzia WME, che vanta tra i propri clienti proprio la Duchessa. “Sarà uno dei più importanti affari dell’anno, e Meghan al momento si trova in una posizione privilegiata. Vogliono coinvolgerla e sono pronti a pagare qualunque cifra chieda” ha spiegato una fonte al tabloid.

Meghan Markle, cosa sappiamo del suo progetto

Secondo l’insider, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare il prossimo mese, mentre la produzione dei nuovi episodi dovrebbe iniziare poco dopo. Intanto, sono trapelate anche alcune indiscrezioni su quella che dovrebbe essere la trama dello spin- off di Suits: al centro dello show, ci sarà una protagonista femminile molto simile al personaggio precedente di Meghan, Rachel Zane. Si tratta, secondo i ben informati, di una figura pensata su misura per la Markle, che si troverebbe quindi ad interpretare un “ruolo da sogno”.

Già qualche mese fa si era parlato di un possibile ritorno di Meghan Markle alla recitazione. Patrick J. Adams, a lungo suo collega nella serie tv Suits, aveva condiviso una serie di scatti che ritraevano proprio la moglie di Harry dietro le quinte dello show che l’ha resa famosa. Immediato l’entusiasmo dei fan, che avevano pensato ad un nuovo progetto legato al celebre legal drama. E, a quanto pare, non avevano tutti torti.