Patrick J. Adams, ex collega di Meghan Markle in Suits, ha condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto inedite della Duchessa del Sussex che hanno raggelato Harry e lasciato senza parole i fan della serie.

Meghan Markle, le foto mai viste

Meghan Markle è tornata decisamente sotto i riflettori dopo mesi di silenzio. Non solo si è presa la scena durante gli Invictus Games dove ha voluto ribadire che il suo matrimonio con Harry è più che solido, ma sta anche preparando il terreno per i suoi affari futuri. In questo scenario si insinuano alcune foto mai viste e decisamente sospette che l’attore Patrick J. Adams ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Si tratta di immagini di scena della serie Suits, del tutto inedite, dove Meghan posa indossando top e una longuette aderente mentre lo sguardo languido si perde verso il basso, in una sorta di atteggiamento pudico-sensuale. Insomma, una foto tutta studiata e per niente naturale. Nell’altro scatto Meghan Markle è sdraiata su un divano e guarda fisso l’obiettivo, sempre sul set di Suits.

La pubblicazione di queste foto ha aperto un notevole dibattito sui media e sui social, infatti è apparso strano che Adams dopo anni abbia deciso di mostrarle. In fondo, lui e Meghan hanno smesso di lavorare insieme quando è stato annunciato il fidanzamento con Harry nel novembre 2017. I due da allora non si sarebbero più frequentati.

Meghan Markle torna a recitare in Suits

Dunque, perché proprio ora quelle foto? Tra l’altro non sono le uniche di Meghan che l’attore ha condiviso su Instagram. Ce n’è una ad esempio della Duchessa che si protegge dalla pioggia con un ombrello trasparente, in un’altra è sdraiata a terra coi piedi appoggiati su un mobile. Entrambi per altro hanno lasciato la serie nel 2017, alla settima stagione, ma dopo quella ce ne sono state altre due.

Il sospetto è che Meghan possa davvero ritornare a recitare. Infatti, Suits sta rivivendo un momento di gloria da quando è stata acquisita da Netflix. Pare che la serie stia scalando le classifiche dei contenuti più visti sulla piattaforma. Da qui l’ipotesi che ci sia un progetto per produrre una nuova stagione nella quale potrebbe essere presente anche la Duchessa del Sussex che, secondo fonti a lei vicine, ha sempre sperato di tornare a recitare.

A infittire il mistero c’è anche il fatto che Patrick J. Adams ha chiuso improvvisamente la sua pagina ufficiale di Instagram. Che cosa l’avrà spinto a lasciare i social? Forse il fatto che ha rivelato troppo di un progetto che è ancora tutto da definire. O forse ha irritato le alte sfere?

Harry trema

L’idea che Meghan possa ritornare a recitare è poco compatibile col suo ruolo di moglie del Principe Harry e di Duchessa del Sussex. Anche se non lavora più per la Famiglia Reale e anche se vive in California, fa pur sempre parte della Corte inglese e per Re Carlo sarebbe disdicevole avere una nuora che recita in una serie dove magari deve dire batture scomode o girare scene troppo osé.

Ma anche Harry non è mai stato troppo favorevole a un ritorno della moglie a Hollywood, per quanto abbiano deciso di intraprendere carriere separate e per quanto lui stesso si sia prestato a girare docu-fiction che gli hanno fruttato milioni di dollari. Anche se in quel caso si trattava di un documentario (o pseudo tale viste le numerose imprecisioni) sulla sua vita a Palazzo.