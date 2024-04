Fonte: IPA Abigail Spencer, l'amicizia con Meghan Markle

Sono entrambe more, bellissime e hanno recitato in Suits. Galeotto fu proprio il set della celebre serie TV, che ha sancito ormai parecchi anni or sono l’inizio di un’amicizia che ha resistito al tempo e persino all’uragano che si è abbattuto su Buckingham Palace. Abigail Spencer è legatissima a Meghan Markle e, di fatto, è una delle pochissime persone che hanno continuato a stare dalla sua parte.

Abigail Spencer, la carriera da attrice

Classe 1981, Abigail Spencer è nata a Gulf Breeze in Florida ed è lì che ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza in una famiglia numerosa e unita. La recitazione ha occupato da sempre un posto speciale nella sua vita, tanto da esordire giovanissima nella soap opera La valle dei pini nel ruolo di Becca Tyree.

Da lì si sono susseguiti numerosi lavori come la serie televisiva poliziesca Angela’s Eyes, senza dimenticare le numerose apparizioni in serie di grande successo come CSI – Scena del crimine, How I Met Your Mother, Private Practice, Castle e la sopracitata Suits, che le ha dato occasione di incontrare per la prima volta Meghan Markle, diventando così sua grande amica. L’elenco potrebbe anche continuare, citando altri lavori importanti in Bones, True Detective, Grey’s Anatomy e, in ultimo, le serie TV Rectify e Timeless.

Oltre alla televisione, non sono mancati i ruoli sul grande schermo. Abigail Spencer ha recitato in film come In My Sleep, Cowboys & Aliens, Il grande e potente Oz ed è stata protagonista di The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia.

Come è nata l’amicizia tra Meghan Markle e Abigail Spencer

Nonostante una carriera di tutto rispetto, di Abigail Spencer si parla spesso per l’amicizia che la lega a Meghan Markle, personaggio piuttosto divisivo che ha portato scompiglio nella Famiglia Reale inglese e nella vita del Principe Harry. Ne aveva parlato lei stessa al Kelly Clarkson Show lo scorso febbraio, ritornando con la mente ai suoi esordi nel mondo dello spettacolo ma anche al rapporto che la lega alla “Duchessa di Sussex”.

“Stavo girando un pilot per la NBC e sono andata a leggere il copione con le persone che avrebbero dovuto interpretare il ruolo della mia migliore amica. Stavano provando altre attrici – ha spiegato -. Entro, vedo questa meravigliosa creatura all’estremità del tavolo e mi chiedo: ‘Chi è quella?’ Abbiamo avuto una cosa immediata, sai? E il suo nome è Meghan Markle”. “Era solo qualcosa tra noi – ha proseguito nel racconto, ricordando il tempo trascorso insieme durante le riprese di Suits -. La nostra amicizia si è davvero sviluppata durante quel periodo e si è approfondita. È una persona incredibile“.

Talmente incredibile da continuare a sostenerla, nonostante le critiche e la bufera mediatica al centro della quale si è ritrovata. Meghan in Abigail ha trovato un’amica vera, che non l’ha lasciata da sola neanche per un momento e che le ha fatto da “testimonial” per il marchio di lifestyle American Riviera Orchard, la sua ultima (e discussa) avventura imprenditoriale. Su Instagram l’attrice ha posato per qualche scatto che la ritrae orgogliosa ed entusiasta di Meghan, con in mano una delle sue marmellate di fragole fatte in casa (così dice), omaggio che al momento ha riservato agli amici più stretti in anteprima esclusiva.