Fonte: Getty Images e IPA Meghan Markle, i look del viaggio in Canada per gli Invictus Games

È di pochi giorni fa la notizia dell’improvviso ritorno di Meghan Markle sui social che casualmente – ma non troppo – ha coinciso con quello di Kate Middleton, travolta dallo “scandalo” della foto ritoccata. Un ritorno che nulla ha a che vedere con il suo “ruolo” di Duchessa di Sussex né con la Famiglia Reale ma che, in qualche modo, potrebbe coinvolgerla: Meghan ha aperto una nuova attività (online) per occuparsi della produzione e vendita di prodotti per la casa e non solo e, secondo l’esperto Royal Tom Bower, si tratta di una vera e propria “bomba a orologeria per la Famiglia Reale”.

Meghan Markle cambia lavoro

Si potrebbe parlare a tutti gli effetti di un nuovo lavoro per Meghan Markle. Come già emerso poco più di due settimane fa, la moglie di Harry è tornata sui social con il progetto American Riviera Orchard: un breve video tutt’altro che chiaro la immortalava alle prese con qualcosa di indefinito nella sua cucina di Montecito, sollevando diverse domande. Di cosa si tratta esattamente?

A chiarire la questione ci ha pensato il DailyMail che è riuscito a trovare informazioni più dettagliate a proposito del nuovo brand di lifestyle della Duchessa del Sussex. “Oltre a cosmetici, shampoo, saponi e oli per mani e corpo, ha già depositato una domanda di marchio per coprire qualsiasi cosa, dalle lucine per la decorazione alle candele, lampade, lanterne e argenteria – secondo quanto emerso dal documento ottenuto in esclusiva -. Venderà spezie, condimenti, burro di noci, marmellate, marmellate e gelatine, ‘oli e grassi commestibili’ e creme spalmabili a base di legumi, aglio e sesamo, nonché tisane, mestoli di miele e mangiatoie per uccelli”.

E ancora: “La Duchessa prevede anche di vendere tappetini da bagno, yoga e meditazione, gioielli sotto forma di medaglioni, set di cancelleria, biglietti per appunti e tagliacarte. E poiché tutto ciò che è interno non è sufficiente, ha anche depositato domande di marchio per sementi, cazzuole da giardinaggio, cesoie e forconi da diserbo, set regalo di attrezzi da giardino e una borsa appositamente adattata per contenere tali attrezzi da giardinaggio. Borse, guinzagli per animali domestici, custodie per vino, borse per vino con manici per trasportare o contenere vino, cuscini, mobili, organizzatori per cassetti… Sono tutti sulla lista”.

La Famiglia Reale sul piede di guerra

Mentre aveva già fatto discutere la strana “coincidenza” del ritorno di Meghan Markle sui social, a pochissima distanza da quello – più che discusso e criticato – di Kate Middleton, che ha rivelato in un video successivo di avere il cancro ed essere in cura con dei cicli di chemioterapia, non sono mancate le ipotesi sulle possibili reazioni della Famiglia Reale.

L’esperto Royal Tom Bower, sempre sul DailyMail, lo ha descritto come una vera e propria “bomba a orologeria”. Sembra che la Famiglia Reale, già scottata dalla reazione fredda di Meghan e Harry alla notizia della malattia di Kate, potrebbe non prendere altrettanto bene questo nuovo progetto della Duchessa di Sussex che, come si può vedere sul profilo ufficiale di American Riviera Orchard, ci ha tenuto a presentarsi proprio con il titolo reale.

Le conseguenze sarebbero già visibili, secondo Bower. “Il Re e il Principe William ora devono affrontare un problema serio e una donna la cui spinta personale e la cui famelica ambizione sembrano non conoscere limiti”, ha spiegato sottolineando come i Reali avrebbero già apportato alcune modifiche importanti, seppur in sordina, per evidenziare la propria distanza da qualsiasi progetto della Markle e del marito Harry: “L’indizio sta nella recente decisione di ridurre drasticamente le biografie formali di Harry e Meghan sul sito web di Buckingham Palace. Il passo successivo deve essere quello di rimuovere i loro titoli. Per Carlo sarà difficile. Ma, mentre il Re e Kate si riprendono dalle loro malattie e ricostruiscono l’istituzione, è un passo necessario: proteggere la sacralità del marchio più prezioso della Gran Bretagna, la stessa Famiglia Reale”.