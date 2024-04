La casa reale inglese sta vivendo un vero e proprio periodo nero. Infatti sia Re Carlo III che Kate Middleton, principessa del Galles, hanno annunciato al mondo di essere affetti da tumore e stanno ricevendo tutte le cure del caso. A differenza della nuova, il monarca continua, in ogni caso, a mostrarsi in pubblico anche se ha diminuito, ovviamente, i suoi impegni ufficiali. A sostituirlo, sua sorella Anna, la moglie Camilla e Sophie di Edimburgo. Lontani, invece, come usuale negli ultimi anni, il figlio Harry e la nuora Meghan Markle che continuano a vivere la loro vita oltreoceano.

Il secondogenito del sovrano è volato in Inghilterra appena appresa la notizia ma la sua visita è stata piuttosto breve. A breve, però, Harry dovrebbe tornare in patria per gli Invictus Games e molti si chiedono se il Principe porterà con sé la moglie e i figli Archie e Lilibet. In ogni caso i sudditi sono tutti a favore di Re Carlo III e l’hanno dimostrato di recente con la reazione avuta a un gesto di Meghan Markle, giudicato, da alcuni, irrispettoso.

Meghan Markle lancia le marmellate ma le vendite di Carlo III s’impennano

Tutto nella casa reale inglese non è più come prima. In seguito all’annuncio del tumore che ha colpito Re Carlo III e anche l’amata nuora Kate Middleton, le agende reali sono cambiate. Alcuni membri dei Windsor, infatti, hanno voluto fare un passo indietro e, altri, al contrario, hanno dovuto occuparsi di impegni che prima non dovevano vederli protagonisti.

La famiglia reale, quindi, sta provando ad adattarsi alla nuova difficile situazione non senza preoccupazione. William d’Inghilterra, infatti, è apparso in pubblico, di recente, a un impegno ufficiale ed è sembrato piuttosto cambiato e preoccupato. Ma c’è qualcuno che sembra continuare la sua vita come se nulla fosse. Si tratta di Meghan Markle che dalla California, proprio in questi giorni, ha deciso di lanciare una nuova attività commerciale. Si tratta di American Riviera Orchard, un brand fondato proprio dall’ex Duchessa, di cui lei ha già presentato delle marmellate alla fragola. Meghan Marke, infatti, ha inviato dei vasetti di confettura a delle amiche influencer che hanno pubblicato l’ambito vasetto nelle loro stories.

Un’attività, quella di vendere le marmellate, che viene portata avanti da decenni da Re Carlo III, che cominciò a pubblicizzare le confetture, ottenute dai prodotti del ducato di Cornovaglia e della sua residenza a Highgrove, già a partire dagli anni novanta. Dopo l’annuncio della concorrenza della nuora, però, le vendite dei prodotti del sovrano inglese si sono impennate e proprio il vasetto di marmellata alla fragola sarebbe andato sold out poche ore dopo il lancio dell’attrice, come riportato dal Daily Mail. La confettura del sovrano inglese è finita in poche ore ed è stata rimessa in vendita il giorno dopo con una nuova scorta di vasetti.

Meghan Markle, le marmellate sono già un flop?

Re Carlo III ha venduto più marmellate alla fragola dopo che Meghan Markle ha lanciato il suo primo vasetto, confezionato con un’etichetta che presenta il nome del brand, American Riviera Orchard, e la provenienza: Montecito, residenza californiana degli ex Duchi. Sul foglietto informativo del prodotto anche una numerazione che indica che l’attrice ha creato, per ora, solo 50 vasetti in edizione limitata della sua marmellata, inviata ai suoi amici più stretti. Tra questi, però, sono tre avrebbero condiviso una foto del dono ricevuto, dando risalto e pubblicità al prodotto di Meghan Markle. Che la trovata promozionale non sia piaciuta proprio a tutti?