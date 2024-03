Fonte: Getty Images e IPA Meghan Markle, i look del viaggio in Canada per gli Invictus Games

Meghan Markle è tornata a sorpresa su Instagram. O meglio, si era vociferato di un ritorno dopo lunghi anni di silenzio social e qualche apparizione sempre più sporadica in pubblico. Quel che nessuno sapeva, almeno finora, era in che vesti avrebbe preso forma questa nuova impresa della (ex) Duchessa di Sussex. Adesso non ci sono più dubbi: Meghan ha lanciato il brand American Riviera Orchard, progetto che la vede unica protagonista. Di Harry non c’è la minima traccia e intanto è inevitabile pensare al perfetto tempismo della Markle. Che sia una mossa per oscurare Kate Middleton?

Il primo video di Meghan su Instagram dopo quattro anni

Accedendo alla pagina ufficiale del brand su Instagram si capisce ben poco. È nelle storie che si intuisce qualcosa in più con un video che vede protagonista Meghan Markle, il primo in effetti dopo la totale cancellazione dai social dal lontano 2020. La Duchessa di Sussex – si definisce ancora così nella descrizione del profilo – si trova nella sua casa di Montecito, intenta a preparare qualcosa in cucina, con la canzone I wish you love di Nancy Wilson in sottofondo. Sembra il ritratto un po’ vintage di una casalinga di lusso, unica protagonista di un progetto di cui ancora non ha svelato i dettagli.

Cos’è il progetto American Riviera Orchard, senza Harry

Come ribadito, del nuovo progetto di Meghan Markle non si conoscono ancora i dettagli. A eccezione del breve video condiviso tra le storie di Instagram non possiamo attingere da descrizioni di alcun tipo, neanche sul sito web che è stato già pubblicato online e sul quale al momento è possibile soltanto registrarsi in una non ben precisata “lista d’attesa”.

L’unica certezza è che Meghan ha tutta l’intenzione di viaggiare in solitaria. Del marito Harry non c’è la minima traccia, così come di qualunque riferimento alla Royal Family – fatta eccezione per quel “Duchess of Sussex” dal quale sembra proprio non riuscire a separarsi.

Anche il nome stesso del brand, American Riviera Orchard, sottolinea la profonda distanza dal Regno Unito. Secondo The Mirror, infatti, sembra essere un riferimento alla contea di Santa Barbara in California, la stessa in cui la coppia vive con i piccoli Archie e Lilibet. Sembra anche che vi sia una sorta di ritorno al passato, considerate le similitudini con il precedente progetto di Meghan, il blog The Tig, nel quale raccontava di sé stessa e di lifestyle già ai tempi in cui recitava in Suits.

Una mossa per oscurare Kate Middleton

Difficile credere che questo ritorno sui social con annesso progetto online sia casuale in questo momento. Un periodo profondamente complicato per la Royal Family, alle prese con le cure del Re malato di cancro e con Kate Middleton fuori dai giochi ancora per un po’.

Anche la Principessa del Galles ha fatto ritorno sui social appena qualche giorno fa dopo lunghe settimane di assenza, in seguito all’intervento di chirurgia all’addome subito lo scorso gennaio e che l’ha costretta a uno standby forzato, ma non è andato come previsto. Si è parlato di un “errore di comunicazione” da parte dello staff, sta di fatto che la foto di Kate con i figli condivisa per la festa della mamma ha scatenato polemiche a mai finire, con le accuse di ritocco e la risposta della diretta interessata, non si è rivelata una mossa vincente. Come si suol dire, quando la pezza è peggio del buco.

Nell’esatto momento in cui Meghan e Harry avrebbero potuto avere un ruolo cruciale per “distrarre” i sudditi dai guai di Kate e William, come hanno affermato diversi esperti royal, la Duchessa del Sussex ha deciso di riprendersi la scena. E, almeno in parte, ci è riuscita.