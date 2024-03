Di Kate Middleton questa settimana si è parlato di più della foto ritoccata che delle sue condizioni di salute, come se l’aver rimaneggiato un’immagine per poter apparire in forma e spensierata, fosse un atto di alto tradimento. Ma i britannici, e il resto del mondo, lo hanno interpretato così.

Eppure non è la prima volta che la Famiglia Reale usa questi trucchetti, glieli si è perdonati persino a Harry e Meghan Markle. E intanto la Principessa del Galles “soffre molto“, mentre William fa finta di niente e riesce a ridere e scherzare durante un’uscita pubblica.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton sta soffrendo

In difesa di Kate Middleton è intervenuta anche la star della tv britannica Lizzie Cundy. La showgirl trova assurde tutte le critiche che sono state riversate addosso alla Principessa per un inizia come il ritocco di una foto per apparire felice coi tre figli, come se nessuno di coloro che l’ha così duramente sbeffeggiata a sua volta non abbia mai usato i filtri per migliorare il suo aspetto.

La Cundy indignata ha detto: “Adesso basta, lasciatela in pace”, in riferimento a Kate. E ha proseguito: “Ne ha passate così tante in questo periodo. Si è sottoposto a un’operazione chirurgica, è in cura per riprendersi ed era costantemente sottopressione perché pubblicasse una foto”.

Evidentemente è proprio tutta questa attenzione morbosa che ha spinto Lady Middleton ha mettere mano al suo ritratto per la Festa della mamma. Forse temeva che se i suoi bambini non sorridevano a sufficienza o che se lei avesse mostrato il minimo cenno di sofferenza, sarebbe stata nuovamente oggetto di speculazioni assurde. Le sue paure si sono realizzate, perché proprio le cautele messe in atto per evitarle, le si sono ritorte contro.

Lizzie Cundy ha anche aggiunto che Kate sta soffrendo molto per quello che sta accadendo. E ha ricordato come “sia molto difficile essere malati e farsi una foto con tutti e tre i bambini sorridenti nello stesso momento. Lasciamola in pace e auguriamole una pronta guarigione”.

William ride e gioca coi bambini

Fonte: Getty Images

William ha preso alla lettera il consiglio della star e ha lasciato in pace la moglie, andando a visitare una struttura gestita da OnSide, un’organizzazione sostenuta dai Principi del Galles, che aiutano i giovani tramite lo sport. Will tra i bambini delle elementari ha trovato finalmente un po’ di svago e si è divertito a giocare con loro a basket e a fare altre attività, per un attimo del tutto dimentico delle sofferenze di sua moglie. E dei rumors sul presunto tradimento con la solita Rose Hanbury, il cui nome rispunta a cicli.

Fonte: Getty Images

In realtà, questa uscita del Principe del Galles è vista da Palazzo come una sorta di ritorno alla normalità. Will che appare sereno e tranquillo in pubblico dovrebbe essere una garanzia che tutto a casa va bene e che non c’è da preoccuparsi. Anche se alla fine è toccato a Kate metterci la faccia e scusarsi in prima persona.