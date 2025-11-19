Meghan Markle anticipa il Natale e costringe Harry a comparire in un cameo

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Meghan Markle e il Principe Harry

Il Natale è ormai alle porte – se così si può dire – e c’è chi ha già iniziato i preparativi… in grande, grandissimo, stile. Parliamo di Meghan Markle, alias la Duchessa di Sussex, che trascorrerà le feste in casa, ma non con una cena qualsiasi. L’avventura su Netflix della Duchessa continua e il suo programma di lifestyle With Love, Meghan prepara uno speciale natalizio dal titolo Holiday Celebration. E persino il Principe Harry, volente o nolente, ne farà parte.

Lo show di Natale di Meghan Markle

“Abbracciare le tradizioni e crearne di nuove in questa stagione di feste”: così Meghan Markle annuncia su Instagram l’arrivo di With Love, Meghan: Holyday Celebration, lo speciale natalizio del suo (criticatissimo) show di lifestyle su Netflix. La puntata celebrativa sarà disponibile sulla piattaforma in streaming a partire da mercoledì 3 dicembre. Nella locandina la si vede intenta ad addobbare la tavola, con indosso un abito da sera monospalla color verde smeraldo.

Di cosa parlerà ques’edizione speciale? Qualche spoiler è arrivato dalla Duchessa in persona, in occasione del Fortune’s Most Powerful Women Summit di Washington. Lifestyle, cucina e la nuova vita da Duchessa in fuga della statunitense Meghan Markle. Niente di nuovo sotto il sole dunque. Quel che ci si può attendere è la ricetta del tacchino in versione vegana (con i mirtilli rigorosamente colti dal proprio orto privato), il modo più chic per impacchettare i regali da consegnare ai bambini e quello più elegante di apparecchiare in tempo per l’arrivo degli ospiti. Quando si dice uno spettacolo imperdibile…

Comparirà anche il Principe Harry

“Scarta la magia e condividi la gioia” è l’invito del trailer dello speciale di With Love, Meghan. Nel video di anticipazione vediamo la Duchessa scegliere l’albero di Natale (un albero vero naturalmente), cucinare (parecchio), preparare un calendario dell’avvento e dei biscotti colorati, decorare tazze e creare lavoretti con i rotoli di carta igienica. Non manca, naturalmente, l’assemblaggio delle ghirlande floreali da appendere alla porta.

E c’è anche uno speciale, inaspettato, ritorno. In una delle scene del trailer si nota il Principe Harry intento a mescolare qualcosa in una ciotola, compito messo da parte solo per un breve istante, giusto il tempo di scoccare un tenero bacio alla mogliettina. Era dal debutto della consorte su Netflix che Harry non presenziava al programma, completamente assente dagli schermi per l’intera seconda stagione.

Ci sarà una terza stagione di With Love, Meghan?

La prima stagione debuttò lo scorso anno, la seconda lo scorso agosto, e adesso lo speciale per le feste. Nonostante i rumors, pare che il colosso dell’intrattenimento sia interessato a continuare la collaborazione con l’ex attrice. Che sia in programma anche una terza stagione? Su questo, Markle resta vaga. “Otto episodi per due stagioni è un sacco di lavoro” ha affermato, così come riportato da People.

“Avendo lavorato a Suits per sette anni, ricordo cosa c’è dietro una produzione. – continua Meghan – Mi rendo conto anche di quanto le persone vogliano contenuti di diverse dimensioni. Parte di ciò che stiamo testando ora è: è fantastico sedersi e guardare una serie per 30 minuti, ma come posso darvi una ricetta in due minuti? E ​​dove posso condividerla con voi?”. Non sapremo Meghan, ti rimandiamo a Benedetta Parodi per più saggi consigli sul tema.