Meghan Markle, cala l’interesse per la sua serie e scivola in classifica

Spettatori in picchiata per lo show di Meghan Markle su Netflix, che si piazza al fondo della classifica streaming

IPA Meghan Markle

Meghan Markle sogna di diventare la nuova Martha Stewart, ma con un marito nobile e la fedina penale pulita. Abbandonata la carriera d’attrice e saltuariamente impegnata in un continuo tiro e molla nella categoria del docu/gossip, la duchessa punta a diventare una lifestyle guru. Vuol dare consigli di cucina, arredamento, giardinaggio e life coaching. Prova a farlo in With Love, Meghan, il suo show su Netflix. I risultati, però, non sono quelli sperati e il programma continua a scendere nelle classifiche di gradimento della piattaforma.

With love, Meghan tra gli show meno visti

Nella primavera del 2025 Meghan Markle ha debuttato su Netflix nel ruolo di one woman show. È sbarcata sulla piattaforma streaming con il programma di lifestyle – a metà strada tra un documentario e una puntata di Fatto in casa da Benedetta – e, inizialmente, ha destato parecchia curiosità. Dopo il lancio attraverso il rinnovato per l’occasione profilo Instagram della consorte di Harry e il rinvio a causa degli incendi a Los Angeles, With Love, Meghan si è subito piazzato nella top 10 degli show più guardati di Netflix. Il sogno, però, è durato ben poco.

Se tutti hanno guardato per curiosità, in pochi hanno proseguito per interesse. Dopo quattro mesi online, lo show della Duchessa di Sussex è fermo a 5,3 milioni di visualizzazioni. Nella classifica dei più visti su Netflix si posiziona in un misero 383esimo posto. Più basso di Suits, il legal drama di cui Markle era protagonista, datato al 2011. Non sembra destinato a un successo così longevo, al contrario, lo show di lifestyle da 8 episodi di 30 minuti, con il Principe Harry a fare un cameo nell’episodio finale.

Le critiche sono aspre

Tuttavia, pare che il contratto tra Meghan Markle e Netflix – nonostante qualche tentennamento – regga ed è stata confermata la seconda stagione di With Love, Meghan, in arrivo in autunno con la regia di Michael Steed. Chissà se anche la seconda stagione, così come la prima, si guadagnerà alcune delle critiche più aspre e sferzanti della stagione di giornalismo televisivo a livello mondiale.

Il Telegraph ha definito lo show “un esercizio di narcisismo”. Variety, tra le più autorevoli testate dedicate al mondo dello spettacolo, lo considera “un viaggio dell’ego a Montecito che non vale la pena intraprendere. […] Una marcia forzata, in cui gli ospiti di Meghan devono, come prezzo per poter condividere un pomeriggio in una cucina fatta per la TV con lei, elogiarla per primi. Con amore, Meghan è fatta con una grande quantità di amore, nel senso che l’amore più grande di tutti è quello che lei ha per sé stessa”.

Le più cattivelle, però, sono state le mamme del web, infastidite dalla vita irrealistica mostrata da Meghan sullo schermo. “Chi ha tempo, la mattina, prima di portare i figli a scuola, di spargere fiori commestibili sulla macedonia di frutta?” si chiedono spaesate sui social. Per non parlare dell’incredulità di fronte alla scelta di sostituire attrezzi da giardino alle caramelle nei cestini regali alle feste di compleanno dei bimbi. With Love, Meghan più che un reality, è stato definito come una valida “cura contro l’insonnia”.