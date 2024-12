Meghan Markle, i vertici di Netflix sarebbero “esausti” per colpa sua

Fonte: IPA Meghan Markle

Diverse fonti hanno spesso parlato del carattere difficile di Meghan Markle, e di come lavorare con lei potrebbe non essere una passeggiata. Alla lista dei collaboratori poco entusiasti della Duchessa del Sussex si sarebbero aggiunti anche i vertici di Netflix che, stando ad alcune indiscrezioni, sarebbero “esausti” a causa dei suoi atteggiamenti.

Meghan Markle, i vertici di Netflix “esausti”

Meghan Markle e suo marito Harry sono legati da un contratto di ben 100 milioni di dollari con Netflix. Nel 2020, quando l’accordo fu siglato, i vertici dell’azienda sembravano convinti dell’affare, ma oggi non sarebbero più così felici delle decisioni prese. Stando a quanto si legge sul Daily Mail, infatti, i responsabili della famosa piattaforma televisiva sarebbero addirittura “esausti” dopo aver lavorato a stretto contatto con la Duchessa del Sussex. Inoltre la docuserie Polo, prodotta in collaborazione con la Archewell Productions, nonostante l’attivo coinvolgimento dell’ex Royal Couple si è rivelata un vero e proprio flop.



Il cooking show di Meghan, previsto sempre su Netflix, rappresenterebbe quindi una sorta di ultima possibilità per la Markle: “È un momento cruciale, le persone dell’azienda sono esauste. C’è molto da lavorare con lei e, onestamente, il risultato non sembra valere la pena” ha spiegato una fonte al tabloid. Un altro dirigente avrebbe invece spiegato: “Il suo show dovrà rivelarsi un enorme successo per ricostruire la sua reputazione”.

Il contratto della coppia con l’azienda terminerà nell’autunno del 2025, e in molti attendono di capire quale sia stato il frutto di questa sinergia. Pare, tuttavia, che se la coppia in futuro dovesse siglare un nuovo accordo con la piattaforma non arriverà mai alle cifre precedenti a causa dello scarso successo dei contenuti prodotti. Netflix ha tuttavia acquistato i diritti del libro Me At The Lake per i Sussex, e, anche se il progetto non è ancora entrato in produzione, si tratta di una sceneggiatura particolarmente interessante. Finora, per la piattaforma, la coppia ha realizzato la serie Heart of Invictus, incentrata sui giochi fondati dal Principe Harry, e Live to lead, che si focalizza invece sui leader del mondo.

I progetti professionali di Harry e Meghan

Da quando hanno rinunciato al titolo reale abbandonando Londra, Harry e Meghan si sono lanciati in diverse avventure professionali con risultati alterni. Se il Principe ha creato un vero e proprio caso letterario con la pubblicazione della sua autobiografia Spare, gli altri progetti in cui si è imbarcata la coppia non sono stati altrettanto seguiti. Spotify aveva interrotto il contratto con i due dopo l’insuccesso di Archetypes, il podcast della Markle pensato per smascherare i pregiudizi sulle donne.

L’ultima avventura di Meghan è invece American Riviera Orchard, un marchio di lifestyle che ha visto l’ex attrice produrre marmellate fatte in casa. Anche in questo caso, tuttavia, il progetto non sarebbe nato sotto la migliore stella: secondo il magazine Closer, infatti, la Markle non avrebbe ancora trovato un CEO per la sua azienda che, mesi dopo il lancio sui social, stenta a decollare. Chissà che il cooking show su Netflix non serva da trampolino di lancio.