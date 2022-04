Acconciature per matrimonio, come scegliere la più adatta se sei un’invitata

Skincare expert e consulente beauty, sui miei canali troverai una guida pratica per approcciarsi al mondo della skincare o per approfondire il tema.

Secondo il Galateo, l’invitata perfetta ad un matrimonio sceglie la sobrietà. L’unica vera protagonista dell’evento è infatti la sposa: no ad abiti bianchi o di colori troppo chiari che possano confondersi con il vestito della sposa, niente accessori appariscenti che ti mettano troppo in risalto e il cappello.. concesso solo alle mamme degli sposi!

L’idea migliore è puntare su un look che valorizzi il tuo viso e il tuo outfit con eleganza senza risultare sfarzosa o fuori dagli schemi. Qui sotto vedremo quali sono i consigli da seguire per scegliere l’acconciatura perfetta se sei invitata a un matrimonio, senza rischiare di venire additata in tutte le foto ricordo.

Cosa tenere presente prima di scegliere l’acconciatura

Non bisogna essere precipitose, ma nemmeno riflettere 5 mesi su come raccogliere i capelli, l’ideale è capire cosa ti sta bene, la tua tipologia di capello, la stagione in cui si svolgerà la cerimonia e, se non vuoi andare dalla pettinatrice, essere consapevole delle proprie capacità. Liscio o raccolto? Hai dei bei capelli medio/lunghi che mantengono facilmente la piega? Opta per uno sciolto, onde o liscio impreziosito da un accessorio. Per i capelli corti no ad acconciature alte, con gel o troppo strutturate, molto meglio uno spettinato sbarazzino o una sagoma naturale. Per un raccolto invece l’importante è non esagerare con gli strass, non vorrai assomigliare alla sposa vero? I capelli raccolti, specialmente verso l’alto, rendono elegante la figura intera senza bisogno di aggiungere troppo sfarzo, evita il super liscio, le boxeur braid, o pettinature eccentriche e audaci, meglio un look più romantico in linea con l’evento. Ma vediamo ora di mettere in pratica questi consigli.

I capelli sciolti

Delle onde delicate ti daranno subito un aspetto gentile e romantico, perfetto per miscelarti allo stile della cerimonia senza esserne protagonista. Tieni conto che un’onda naturale o artificiale è anche più comoda da raccogliere al volo. Se improvvisamente fa caldo, ti senti in disordine o ti lanci in un ballo scatenato, con pochi gesti puoi ottenere un raccolto “messy” che sembri fatto apposta!

Ferro arricciacapelli in ceramica Ferro Remington a riscaldamento rapido

Puoi realizzare le tue onde con un arricciacapelli o una piastra liscia, se hai la giusta manualità. Una volta terminato il lavoro metti in posa con un po’ di lacca ed il gioco è fatto.

Non sono necessari accessori, delle onde realizzate con cura impreziosiscono subito anche i look più semplici. Se hai la schiena scoperta lascia che le tue onde la coprano in parte portandole sempre dietro le spalle. I capelli risulteranno in armonia con il tuo outfit e lo completeranno in maniera armoniosa.

Offerta Ferro arricciacapelli senza fili Arricciacapelli automatico con display a led

Con questo arricciacapelli potrai facilmente ridare volume alla tua chioma durante la giornata, non serviranno infatti né corrente, né tempo di raffreddamento ed è comodissimo da tenere in borsa o lasciare in macchina.

I capelli raccolti

Sul raccolto abbiamo quattro opzioni principali: disordinato o pulito, decorato o naturale. Se scegli un raccolto “messy” cerca di mettere i tuoi capelli in piega mossa prima di realizzare l’acconciatura in modo da ottenere un disordine sensato, che segua le onde dei capelli. Saltando questo procedimento si rischia solo una bed head strana da vedere. Per il raccolto ordinato invece, ottimo su capelli lisci, puoi approfittarne per valorizzare una frangia a tendina o uno chignon che lasci spalle e schiena scoperte. Se l’acconciatura è molto semplice puoi impreziosirla con qualche forcina delicata o con un nastro chiaro abbinato al tuo outfit.

Un’acconciatura che libera l’ovale del viso e le orecchie può essere valorizzata facilmente con degli orecchini. Il tuo volto risulterà pulito e illuminato senza eccedere. Scegli degli orecchini che valorizzino i tuoi colori naturali: argento su toni freddi o olivastri, abbinato ad accessori argento. Oro se sei rossa, hai colori caldi o sei bionda naturale. Per un look più sbarazzino il rose gold è l’ideale, abbinato a un makeup nude e una manicure ordinata. Hai il dubbio di quale sia il tuo sottotono? Scegli delle perle. Abbina un girocollo sottile o una collanina argento.

Offerta Orecchini argento e perle Pendenti argento 925 con perle bianche

Il raccolto ordinato è perfetto su un abito a manica lunga, un collo alto o una camicia. Invernale ed elegante, anche qui non dimenticare gli orecchini. Su un’acconciatura del genere puoi anche osare con un makeup più marcato. Evita sempre i colori sgargianti e i rossetti scuri, ma uno smokey eye con una tinta labbra nude o uno sfumato naturale valorizzeranno i tuoi tratti bilanciando un’acconciatura molto semplice.

Mezzo raccolto

Ecco un look estremamente giovanile, ideale se sei indecisa tra un raccolto e uno sciolto o i capelli vicino al viso non ti donano. Questi look sono facilissimi da realizzare su tutti i tipi di capello, lisci, ricci, più o meno corti. Su capelli molto lunghi o su un carré pensa a qualche accessorio luminoso per valorizzare i dettagli.

A volte basta veramente poco per rendere un look prezioso e ricercato senza attirare troppo l’attenzione. I gioielli per capelli sono semplicissimi da reperire e da applicare, anche se non sei molto esperta.

Forcine per capelli con perle Forcine per capelli a forma di fiore con strass

Capelli corti, elegante con un gesto

Le più fortunate sono le ragazze con i capelli corti, con un semplice gesto si può ottenere una testa ordinata senza sforzi, basta un… cerchietto! Naturalmente bisogna saperlo scegliere, non deve sparire tra la chioma ma nemmeno risultare troppo alto o evidente in stile anni ’70. Qualcosa che luccichi tra i capelli e li tenga lontani dal viso è l’ideale.

Come vedi è molto semplice, basta un po’ di fantasia.

Cerchietto strass per acconciatura Fasce capelli in metallo con perle e strass

Il segreto di una figura elegante ma non appariscente è la capacità di puntare su un look che valorizzi il tuo corpo e il tuo viso senza evidenziarne troppo nessun aspetto. La sobrietà è data dall’armonia dei colori, delle forme e dalla scelta degli accessori che devono seguire lo stile dell’outfit ed essere in linea con l’evento al quale stai partecipando. Il matrimonio non è un’occasione per sfoggiare uno stile eccentrico, ricorda che sei parte del giorno più importante della vita di qualcuno, rispettalo con eleganza!